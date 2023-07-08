"Годинник Судного дня кінця Путіна": Данілов про 500 днів війни

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Радіо Свобода

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив про значущість 500-денного спротиву українських Збройних сил у боротьбі проти російських військ. Він привів для прикладу низку ключових моментів цієї боротьби й підкреслив, що для Росії та її лідера Володимира Путіна ці 500 днів стали символічними "Годинами Судного дня".

Про це Данілов повідомив у соцмережах.

Читайте також:

Судний день для Путіна

Данілов наголосив на кількох важливих моментах з початку війни в Україні. Так, протягом трьох днів було знищено міф про "другу армію". Крім того, 49 днів зайняло знищення крейсера "Москва", а 61 день було витрачено на формування "Рамштайну". За 126 днів Зміїний острів було звільнено, і через 230 днів "Кримський міст" був серйозно пошкоджений.

Секретар РНБО також зазначив, що на 260-й день українські війська "змістили російський символ" і поставили український прапор над Херсоном.

"Рішення про виділення "Леопардів" приймається через 335 днів, а F16 — через 449. На 361-й день російської агресії Президент США 🇺🇸 прогулюється Михайлівською площею Києва. 433 дні знадобилося, щоб невідомі антифашисти й противники війни послали привіт", — сказав Данілов і додав, що 485-й день "повстання Пригожина" показало світові корупцію та неспроможність путінської Росії.

Також секретар РНБО підкреслив, що Україна на 500 днів стала ближчою до перемоги.

Повідомлення Олексія Данілова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України зареєстровано 94 тисячі воєнних злочинів із боку росіян. Внаслідок дій окупантів загинуло понад 10,5 тисяч невійськових українців та було зруйновано 115 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури.

Також ми писали, що українська армія викликала сумнів в одному з основних принципів військової доктрини про те, що для успішної атаки потрібна чисельна перевага як у людях, так і у військовій техніці. Цю армію можна схарактеризувати як групу сміливих воїнів, які вносять безпрецедентні зміни у військову справу.