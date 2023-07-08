Война в Украине - Маляр напомнила главные достижения ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Главное In.ua

В 500-й день войны в Украине, заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила главные достижения страны. По ее словам, украинская армия разрушила иллюзии врага о взятии Киева за три дня и развенчала миф о второй армии мира.

Об этом Маляр сообщила в соцсетях.

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Заместитель министра обороны напомнила следующие ключевые моменты:

462 дня назад украинская армия освободила Киев и северную часть страны. Именно в то время российская пресса начала говорить о своем первом "жесте доброй воли";

дня назад украинская армия освободила Киев и северную часть страны. Именно в то время российская пресса начала говорить о своем первом "жесте доброй воли"; Примерно 451 день назад российский крейсер "Москва" был уничтожен;

день назад российский крейсер "Москва" был уничтожен; 380 дней назад Украина получила первые реактивные артиллерийские системы Himars от своих союзников;

дней назад Украина получила первые реактивные артиллерийские системы Himars от своих союзников; 373 дня назад военные освободили Змеиный остров;

дня назад военные освободили Змеиный остров; 305 дней назад началось контрнаступление наших войск на Харьковскую область;

дней назад началось контрнаступление наших войск на Харьковскую область; 273 дня назад была нанесена первая атака на Крымский мост, что серьезно затруднило логистику противника;

дня назад была нанесена первая атака на Крымский мост, что серьезно затруднило логистику противника; 239 дней назад Херсон был возвращен под управление Украины;

дней назад Херсон был возвращен под управление Украины; 113 дней назад суд Гааги выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина;

дней назад суд Гааги выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина; 80 дней назад Украина получила мощные системы противовоздушной обороны - Patriot, от своих партнеров;

дней назад Украина получила мощные системы противовоздушной обороны - Patriot, от своих партнеров; 65 дней прошло с того момента, когда украинские вооруженные силы впервые сбили российскую "гиперзвуковую" ракету "Кинжал".

Сообщение Анны Маляр. Фото: скриншот

Напомним, что уже пятьсот дней продолжается полномасштабное вторжение России против Украины. Впрочем, Вооруженные силы Украины успешно противостоят противнику.

Также мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты понесли серьезные потери. Так, бойцы ВСУ за 500 дней войны ликвидировали 233 440 российских солдат.