Война в Украине - Маляр напомнила главные достижения ВСУ

Маляр напомнила достижения Украины за 500 дней войны
В 500-й день войны в Украине, заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила главные достижения страны. По ее словам, украинская армия разрушила иллюзии врага о взятии Киева за три дня и развенчала миф о второй армии мира.
Об этом Маляр сообщила в соцсетях.
Маляр про войну в Украине
Заместитель министра обороны напомнила следующие ключевые моменты:
- 462 дня назад украинская армия освободила Киев и северную часть страны. Именно в то время российская пресса начала говорить о своем первом "жесте доброй воли";
- Примерно 451 день назад российский крейсер "Москва" был уничтожен;
- 380 дней назад Украина получила первые реактивные артиллерийские системы Himars от своих союзников;
- 373 дня назад военные освободили Змеиный остров;
- 305 дней назад началось контрнаступление наших войск на Харьковскую область;
- 273 дня назад была нанесена первая атака на Крымский мост, что серьезно затруднило логистику противника;
- 239 дней назад Херсон был возвращен под управление Украины;
- 113 дней назад суд Гааги выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина;
- 80 дней назад Украина получила мощные системы противовоздушной обороны - Patriot, от своих партнеров;
- 65 дней прошло с того момента, когда украинские вооруженные силы впервые сбили российскую "гиперзвуковую" ракету "Кинжал".
Напомним, что уже пятьсот дней продолжается полномасштабное вторжение России против Украины. Впрочем, Вооруженные силы Украины успешно противостоят противнику.
Также мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты понесли серьезные потери. Так, бойцы ВСУ за 500 дней войны ликвидировали 233 440 российских солдат.