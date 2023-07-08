"Часы Судного дня конца Путина": Данилов о 500 днях войны

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Радіо Свобода

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о значимости 500-дневного сопротивления украинских вооруженных сил в борьбе против российских войск. Он привел к примеру ряд ключевых моментов этой борьбы и подчеркнул, что для России и ее лидера Владимира Путина, эти 500 дней стали символическими "Часами Судного дня".

Об этом Данилов сообщил в соцсетях.

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Судный день для Путина

Данилов отметил несколько важных моментов с начала войны в Украине. Так, в течение трех дней был уничтожен миф о "второй армии". Кроме того, 49 дней заняло уничтожение крейсера "Москва", а 61 день был потрачен на формирование "Рамштайн". За 126 дней Змеиный остров был освобожден, и через 230 дней "Крымский мост" был серьезно поврежден.

Секретарь СНБО также указал, что на 260-й день украинские войска "сместили российский символ" и водрузили украинский флаг над Херсоном.

"Решение о выделении "Леопардов" принимается через 335 дней, а F16 – через 449. На 361-й день российской агрессии Президент США 🇺🇸 прогуливается по Михайловской площади Киева. 433 дня понадобилось, чтобы неизвестные антифашисты и противники войны послали привет дроном по Кремлю", — сказал Данилов и добавил, что 485-й день "восстание Пригожина" показало миру коррупцию и несостоятельность путинской России.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что Украина на 500 дней стала ближе к победе.

Сообщение Алексея Данилов. Фото: скриншот

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину зарегистрировано 94 тысячи военных преступлений со стороны россиян. В результате действий оккупантов погибло более 10,5 тысяч невоенных украинцев и было разрушено 115 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

Также мы писали, что украинская армия вызвала сомнение в одном из основных принципов военной доктрины о том, что для успешной атаки требуется численное превосходство как в людях, так и в военной технике. Эту армию можно охарактеризовать как группу смелых воинов, вносящих беспрецедентные изменения в военное дело.