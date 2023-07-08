Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Часы Судного дня конца Путина": Данилов о 500 днях войны arrow

"Часы Судного дня конца Путина": Данилов о 500 днях войны

8 июля 2023 13:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Часы Судного дня конца Путина": Данилов о 500 днях войны
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Радіо Свобода
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о значимости 500-дневного сопротивления украинских вооруженных сил в борьбе против российских войск. Он привел к примеру ряд ключевых моментов этой борьбы и подчеркнул, что для России и ее лидера Владимира Путина, эти 500 дней стали символическими "Часами Судного дня".

Об этом Данилов сообщил в соцсетях.

Читайте также:

Судный день для Путина

Данилов отметил несколько важных моментов с начала войны в Украине. Так, в течение трех дней был уничтожен миф о "второй армии". Кроме того, 49 дней заняло уничтожение крейсера "Москва", а 61 день был потрачен на формирование "Рамштайн". За 126 дней Змеиный остров был освобожден, и через 230 дней "Крымский мост" был серьезно поврежден.

Секретарь СНБО также указал, что на 260-й день украинские войска "сместили российский символ" и водрузили украинский флаг над Херсоном. 

"Решение о выделении "Леопардов" принимается через 335 дней, а F16 – через 449. На 361-й день российской агрессии Президент США 🇺🇸 прогуливается по Михайловской площади Киева. 433 дня понадобилось, чтобы неизвестные антифашисты и противники войны послали привет дроном по Кремлю", — сказал Данилов и добавил, что 485-й день "восстание Пригожина" показало миру коррупцию и несостоятельность путинской России.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что Украина на 500 дней стала ближе к победе.

Данилов
Сообщение Алексея Данилов. Фото: скриншот

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину зарегистрировано 94 тысячи военных преступлений  со стороны россиян. В результате действий оккупантов погибло более 10,5 тысяч невоенных украинцев и было разрушено 115 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

Также мы писали, что украинская армия вызвала сомнение в одном из основных принципов военной доктрины о том, что для успешной атаки требуется численное превосходство как в людях, так и в военной технике. Эту армию можно охарактеризовать как группу смелых воинов, вносящих беспрецедентные изменения в военное дело.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз