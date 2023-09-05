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Голод и нехватка боеприпасов заставляют захватчиков сдаваться в плен, — пресс-секретарь Сил обороны

5 сентября 2023 18:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Голод и нехватка боеприпасов заставляют захватчиков сдаваться в плен, — пресс-секретарь Сил обороны
Российские военнопленные. Фото: Twitter
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики сдаются в плен из-за того, что у них нет боеприпасов. Также к сдаче их побуждает отсутствие достаточного количества пищи.

Об этом рассказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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"Также договариваются заранее, с соответствующими нашими структурами, и выходят по договоренности. Некоторые попадают в плен в бою, но таковых не очень много", — рассказал Штупун.

Спикер отметил, что только за минувшие сутки на Таврическом направлении трое оккупантов добровольно пополнили ряды пленных.

Ранее мы сообщали, что снайперская пара 3 отдельного полка специального назначения рассказала об одном из эпизодов на Луганском направлении. Вместе с пехотным подразделением без единого выстрела воины взяли в плен 19 оккупантов.

Напоминаем, с начала работы проекта "Хочу жить" 24 тысячи россиян захотели сдаться в плен. В Украине есть даже российские военные, которые по несколько раз попадали в плен.

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