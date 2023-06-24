Голова ОВА розповів про наслідки обстрілу Кропивницького

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Фото: Андрій Райкович

Ніч на 24 червня була тривожною. Російська армія завдала потужних ударів по містах України, зокрема по Кропивницькому.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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"Пережили надзвичайно тривожну ніч. Працювали сили ППО. Уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто.

", — розповів Райкович.

Також голова ОВА уточнив, що зараз ДСНС активно працює на місці події. Спеціальна комісія оглядає пошкоджені будинки, а якщо буде потрібно, людям буде запропоновано тимчасове житло.

Повідомлення Райковича. Фото: скріншот

Нагадаємо, що вночі Україною 24 червня знову поширюється повітряна тривога. Є загроза ракетного удару деяких областей.

Також ми писали, що вночі 24 червня у Києві пролунали кілька вибухів . Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Крім того, є руйнування інфраструктури.