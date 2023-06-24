Голова ОВА розповів про наслідки обстрілу Кропивницького
Ніч на 24 червня була тривожною. Російська армія завдала потужних ударів по містах України, зокрема по Кропивницькому.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Обстріл Кропивницького
"Пережили надзвичайно тривожну ніч. Працювали сили ППО. Уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто.
", — розповів Райкович.
Також голова ОВА уточнив, що зараз ДСНС активно працює на місці події. Спеціальна комісія оглядає пошкоджені будинки, а якщо буде потрібно, людям буде запропоновано тимчасове житло.
Нагадаємо, що вночі Україною 24 червня знову поширюється повітряна тривога. Є загроза ракетного удару деяких областей.
Також ми писали, що вночі 24 червня у Києві пролунали кілька вибухів . Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Крім того, є руйнування інфраструктури.