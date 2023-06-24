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Голова ОВА розповів про наслідки обстрілу Кропивницького

24 червня 2023 08:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Голова ОВА розповів про наслідки обстрілу Кропивницького
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Фото: Андрій Райкович
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ніч на 24 червня була тривожною. Російська армія завдала потужних ударів по містах України, зокрема по Кропивницькому.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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"Пережили надзвичайно тривожну ніч. Працювали сили ППО. Уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто.
", — розповів Райкович.

Також голова ОВА уточнив, що зараз ДСНС активно працює на місці події. Спеціальна комісія оглядає пошкоджені будинки, а якщо буде потрібно, людям буде запропоновано тимчасове житло.

Кропивницький
Повідомлення Райковича. Фото: скріншот

Нагадаємо, що вночі Україною 24 червня знову поширюється повітряна тривога. Є загроза ракетного удару деяких областей.

Також ми писали, що вночі 24 червня у Києві пролунали кілька вибухів . Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Крім того, є руйнування інфраструктури.

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