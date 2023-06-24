Глава ОВА рассказал про последствия обстрела Кропивницкого

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. Фото: Андрей Райкович

Ночь на 24 июня была тревожной. Российская армия нанесла мощные удары по городам Украины, в частности по Кропивницкому.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

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"Ночь была напряженной, поскольку в Кропивницком активно действовали силы противовоздушной обороны в связи с нашествием ракетных атак. К счастью, никто не пострадал, но некоторые дома и автомобили получили повреждения от обломков сбитых ракет", — рассказал Райкович.

Также глава ОВА уточнил, что сейчас ГСЧС активно работает на месте происшествия. Специальная комиссия осматривает поврежденные дома, а если потребуется, людям будут предложены временные жилища.

Сообщение Райковича. Фото: скриншот

Напомним, что ночью по Украине 24 июня снова распространяется воздушная тревога. Имеется угроза ракетного удара для некоторых областей.

Также мы писали, что ночью 24 июня в Киеве прогремели несколько взрывов. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. Кроме того, есть разрушения инфраструктуры.