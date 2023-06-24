Глава ОВА рассказал про последствия обстрела Кропивницкого
Ночь на 24 июня была тревожной. Российская армия нанесла мощные удары по городам Украины, в частности по Кропивницкому.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Обстрел Кропивницкого
"Ночь была напряженной, поскольку в Кропивницком активно действовали силы противовоздушной обороны в связи с нашествием ракетных атак. К счастью, никто не пострадал, но некоторые дома и автомобили получили повреждения от обломков сбитых ракет", — рассказал Райкович.
Также глава ОВА уточнил, что сейчас ГСЧС активно работает на месте происшествия. Специальная комиссия осматривает поврежденные дома, а если потребуется, людям будут предложены временные жилища.
Напомним, что ночью по Украине 24 июня снова распространяется воздушная тревога. Имеется угроза ракетного удара для некоторых областей.
Также мы писали, что ночью 24 июня в Киеве прогремели несколько взрывов. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. Кроме того, есть разрушения инфраструктуры.