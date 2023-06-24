Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Глава ОВА рассказал про последствия обстрела Кропивницкого arrow

Глава ОВА рассказал про последствия обстрела Кропивницкого

24 июня 2023 08:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Глава ОВА рассказал про последствия обстрела Кропивницкого
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. Фото: Андрей Райкович
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Ночь на  24 июня была тревожной. Российская армия нанесла мощные удары по городам Украины, в частности по Кропивницкому.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Читайте также:

Обстрел Кропивницкого

"Ночь была напряженной, поскольку в Кропивницком активно действовали силы противовоздушной обороны в связи с нашествием ракетных атак. К счастью, никто не пострадал, но некоторые дома и автомобили получили повреждения от обломков сбитых ракет", — рассказал Райкович.

Также глава ОВА уточнил, что сейчас ГСЧС активно работает на месте происшествия. Специальная комиссия осматривает поврежденные дома, а если потребуется, людям будут предложены временные жилища.

Кропивницкий
Сообщение Райковича. Фото: скриншот

Напомним, что ночью по Украине 24 июня снова распространяется воздушная тревога. Имеется угроза ракетного удара для некоторых областей.

Также мы писали, что ночью 24 июня в Киеве прогремели несколько взрывов. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. Кроме того, есть разрушения инфраструктуры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас