Контрнаступление ВСУ: Резников сказал, что "главное событие" впереди

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: google

Контрнаступление ВСУ продолжается, но пока не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Впрочем, Силы обороны еще не использовали основные резервы, а главное событие наступления еще впереди.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times.

Читайте также:

Контрнаступление ВСУ

"Увольнение ряда населенных пунктов за последние недели — не было главным событием в запланированном наступлении Украины. Когда это произойдет, вы все это увидите", — сказал Резников.

В то же время, есть некоторые успехи ВСУ, о которых пока публично не сообщают.

"Иногда россияне не сообщают своему руководству, что потеряли определенный район или территорию. Они боятся докладывать дальше своему начальству", — сказал чиновник.

Конрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины наступают на позиции российских оккупантов в трех направлениях. На Бердянском и Бахмутском направлениях ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.

В частности, за последнюю неделю ВСУ уволили 7 населенных пунктов. Речь идет о Лобковом, Левадном, Новодаровке, Нескучном, Сторожевом, Макаровке, Благодатном.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 2023 станет решающим в войне с РФ. По его словам, Украина должна одержать победу.

Добавим, что Украина сможет получить на вооружение западные истребители не раньше Нового года. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это "символическим".