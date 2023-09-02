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Головне — ми рухаємось: Президент Зеленський поділився кадрами захисників з фронту

2 вересня 2023 14:46
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Валерія Пержун
редактор
Головне — ми рухаємось: Президент Зеленський поділився кадрами захисників з фронту
Воїн ЗСУ з прапором. Фото: Zelenskiy/Official
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Триває 556-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Українські захисники продовжують героїчно наступати на ворогів на кількох напрямках. 

Кадрами, які про це свідчать, поділився Президент України Володимир Зеленський

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Фото захисників з передової

Щодня ЗСУ наближають перемогу. Тож глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі допис про наших воїнів.

"Українські сили рухаються вперед. Попри все, хоч би що хто казав — уперед. І це найголовніше: ми рухаємося", — прокоментував Зеленський успіхи контрнаступу. 

  • Воїни ЗСУ в окопі. Фото: Zelenskiy/Official
  • Захисник з дроном в руках. Фото: Zelenskiy/Official
  • Воїн у соняшниковому полі. Фото: Zelenskiy/Official
  • Українські захисники у бліндажі. Фото: Zelenskiy/Official
  • Захисник готує снаряди. Фото: Zelenskiy/Official
  • Обличчя українського воїна. Фото: Zelenskiy/Official
  • Воїн ЗСУ за роботою. Фото: Zelenskiy/Official
  • Військові на позиції. Фото: Zelenskiy/Official
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Нагадаємо, Зеленський назвав шляхи деокупації Криму.

Також нещодавно генерал назвав найбільший успіх контрнаступу ЗСУ.

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