Головне — ми рухаємось: Президент Зеленський поділився кадрами захисників з фронту
2 вересня 2023 14:46
Воїн ЗСУ з прапором. Фото: Zelenskiy/Official
Триває 556-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Українські захисники продовжують героїчно наступати на ворогів на кількох напрямках.
Кадрами, які про це свідчать, поділився Президент України Володимир Зеленський.
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Щодня ЗСУ наближають перемогу. Тож глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі допис про наших воїнів.
"Українські сили рухаються вперед. Попри все, хоч би що хто казав — уперед. І це найголовніше: ми рухаємося", — прокоментував Зеленський успіхи контрнаступу.
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Воїни ЗСУ в окопі. Фото: Zelenskiy/Official
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Захисник з дроном в руках. Фото: Zelenskiy/Official
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Воїн у соняшниковому полі. Фото: Zelenskiy/Official
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Українські захисники у бліндажі. Фото: Zelenskiy/Official
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Захисник готує снаряди. Фото: Zelenskiy/Official
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Обличчя українського воїна. Фото: Zelenskiy/Official
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Воїн ЗСУ за роботою. Фото: Zelenskiy/Official
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Військові на позиції. Фото: Zelenskiy/Official
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Нагадаємо, Зеленський назвав шляхи деокупації Криму.
Також нещодавно генерал назвав найбільший успіх контрнаступу ЗСУ.