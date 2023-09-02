Головне — ми рухаємось: Президент Зеленський поділився кадрами захисників з фронту

Воїн ЗСУ з прапором. Фото: Zelenskiy/Official

Триває 556-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Українські захисники продовжують героїчно наступати на ворогів на кількох напрямках.

Кадрами, які про це свідчать, поділився Президент України Володимир Зеленський.

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Щодня ЗСУ наближають перемогу. Тож глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі допис про наших воїнів.

"Українські сили рухаються вперед. Попри все, хоч би що хто казав — уперед. І це найголовніше: ми рухаємося", — прокоментував Зеленський успіхи контрнаступу.

Воїни ЗСУ в окопі. Фото: Zelenskiy/Official

Захисник з дроном в руках. Фото: Zelenskiy/Official

Воїн у соняшниковому полі. Фото: Zelenskiy/Official

Українські захисники у бліндажі. Фото: Zelenskiy/Official

Захисник готує снаряди. Фото: Zelenskiy/Official

Обличчя українського воїна. Фото: Zelenskiy/Official

Воїн ЗСУ за роботою. Фото: Zelenskiy/Official

Військові на позиції. Фото: Zelenskiy/Official 1 / 8

Нагадаємо, Зеленський назвав шляхи деокупації Криму.

Також нещодавно генерал назвав найбільший успіх контрнаступу ЗСУ.