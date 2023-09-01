ВСУ достигли успеха на Мелитопольском направлении и укрепляются на рубежах

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Военные ВСУ продолжают двигаться вдоль Мелитопольского направления, особенно между Новоданиловкой и Новопрокоповкой. Украинские бойцы укрепляются на занятых позициях.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

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Успех ВСУ на Мелитопольском направлении

Украинская оборона активно действует на Бахмутской и Мелитопольской линиях.

"В районе между Новоданиловкой и Новопрокоповкой мы достигли успеха. Наши войска занимают ключевые позиции. Противник подвергается артиллерийским ударам и мы проводим контрбатарейные операции", — сообщил Ковалев.

Ситуация в Бахмуте

На юге от города Бахмут украинские силы усиливают свои позиции и активизируют наступление.

"Враг пытался начать наступление в районах Марьинки, Новомихайловки в Донецкой области и Вербового в Запорожской области, но без успеха", — говорится в заявлении Ковалева.

Как отметил спикер Генштаба, противник теряет много войск, оборудования и вооружения. Они также перестраивают свои военные формирования и задействуют резервы.

Другие линии фронта

Украинская армия также успешно противостоит продвижению российских сил в районах Лимана и Бахмута.

"Вражеские войска пытались продвинуться в районе Новоегоровки в Луганской области. Столкновения продолжаются и за последние 24 часа было зафиксировано 25 боевых инцидентов", — уточнил Ковалев.

Напомним, что силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В частности, в направлении Вербового ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также мы писали, что 16 августа ВСУ освободили село Урожайное в Донецкой области. В освобождении Урожайного принимали участие бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.