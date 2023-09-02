Главное — мы двигаемся: Президент Зеленский поделился кадрами защитников с фронта

Воин ВСУ с флагом. Фото: Zelenskiy/Official

Идут 556-е сутки российского широкомасштабного вторжения. Украинские защитники продолжают героически наступать на врагов по нескольким направлениям.

Кадрамы, которые об этом свидетельствуют, поделился Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Фото защитников с передовой

Каждый день ВСУ приближают победу. Глава государства опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о наших воинах.

"Украинские силы двигаются вперед. Несмотря на все, что бы кто ни говорил — вперед. И это самое главное: мы двигаемся", — прокомментировал Зеленский успехи контрнаступления.

Воины ВСУ в окопе. Фото: Zelenskiy/Official

Защитник с дроном в руках. Фото: Zelenskiy/Official

Воин в поле подсолнечника. Фото: Zelenskiy/Official

Украинские защитники в блиндаже. Фото: Zelenskiy/Official

Защитник готовит снаряды. Фото: Zelenskiy/Official

Лицо украинского воина. Фото: Zelenskiy/Official

Воин ВСУ за работой. Фото: Zelenskiy/Official

Военные на позиции. Фото: Zelenskiy/Official 1/8 _ 8

Напомним, Зеленский назвал пути деоккупации Крыма.

Также недавно генерал назвал самый большой успех контрнаступления ВСУ.