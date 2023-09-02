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Главное — мы двигаемся: Президент Зеленский поделился кадрами защитников с фронта

2 сентября 2023 14:46
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Главное — мы двигаемся: Президент Зеленский поделился кадрами защитников с фронта
Воин ВСУ с флагом. Фото: Zelenskiy/Official
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Идут 556-е сутки российского широкомасштабного вторжения. Украинские защитники продолжают героически наступать на врагов по нескольким направлениям.

Кадрамы, которые об этом свидетельствуют, поделился Президент Украины Владимир Зеленский.

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Каждый день ВСУ приближают победу. Глава государства опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о наших воинах.

"Украинские силы двигаются вперед. Несмотря на все, что бы кто ни говорил — вперед. И это самое главное: мы двигаемся", — прокомментировал Зеленский успехи контрнаступления.

  • Воины ВСУ в окопе. Фото: Zelenskiy/Official
  • Защитник с дроном в руках. Фото: Zelenskiy/Official
  • Воин в поле подсолнечника. Фото: Zelenskiy/Official
  • Украинские защитники в блиндаже. Фото: Zelenskiy/Official
  • Защитник готовит снаряды. Фото: Zelenskiy/Official
  • Лицо украинского воина. Фото: Zelenskiy/Official
  • Воин ВСУ за работой. Фото: Zelenskiy/Official
  • Военные на позиции. Фото: Zelenskiy/Official
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Напомним, Зеленский назвал пути деоккупации Крыма.

Также недавно генерал назвал самый большой успех контрнаступления ВСУ.

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