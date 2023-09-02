Главное — мы двигаемся: Президент Зеленский поделился кадрами защитников с фронта
Идут 556-е сутки российского широкомасштабного вторжения. Украинские защитники продолжают героически наступать на врагов по нескольким направлениям.
Кадрамы, которые об этом свидетельствуют, поделился Президент Украины Владимир Зеленский.
Фото защитников с передовой
Каждый день ВСУ приближают победу. Глава государства опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о наших воинах.
"Украинские силы двигаются вперед. Несмотря на все, что бы кто ни говорил — вперед. И это самое главное: мы двигаемся", — прокомментировал Зеленский успехи контрнаступления.
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Воины ВСУ в окопе. Фото: Zelenskiy/Official
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Защитник с дроном в руках. Фото: Zelenskiy/Official
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Воин в поле подсолнечника. Фото: Zelenskiy/Official
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Украинские защитники в блиндаже. Фото: Zelenskiy/Official
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Защитник готовит снаряды. Фото: Zelenskiy/Official
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Лицо украинского воина. Фото: Zelenskiy/Official
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Воин ВСУ за работой. Фото: Zelenskiy/Official
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Военные на позиции. Фото: Zelenskiy/Official
Напомним, Зеленский назвал пути деоккупации Крыма.
Также недавно генерал назвал самый большой успех контрнаступления ВСУ.