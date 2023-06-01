Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Главные события на фронтах войны 1 июня: актуальные карты от ISW arrow

Главные события на фронтах войны 1 июня: актуальные карты от ISW

1 июня 2023 10:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Главные события на фронтах войны 1 июня: актуальные карты от ISW
Украинский военный на фронте. Фото: прессслужба 56 ОМПБр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска на 1 июня ведут наступательные действия на восточном фронте. В частности, пытаются продвинуться в районе Бахмута и Сватово.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Донбасс

Российские и украинские войска за прошедшие сутки столкнулись на 13 направлениях на Купянск и Кременную.

В частности, Силы обороны Украины отразили наземные атаки на северо-востоке от Сватового вблизи Масютовки.

Россияне утверждают, что смогли продвинуться вблизи Крахмального, но известно, что продвигаются в районе Белогоровки украинские войска.

Карта боев, Луганская область
Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Российские войска вели безуспешные боевые действия вблизи Северного.

Также известно о том, что украинская армия отразила все российские атаки в Марьинке.

А заявления российских военкоров о наземных атаках в районе Каменки не имеют визуального подтверждения.

Карта боев, Донецкая область
Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

В районе Бахмута продолжаются позиционные бои. Россияне заявляют о желании захватить Хромово, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления на Краматорск.

Впрочем, известно лишь о безуспешных атаках оккупантов вблизи Орехово-Василовки и Белой Горы.

Карта боев, Бахмут
Карта боев, Бахмут
Инфографика: ISW

Юг

В этом направлении, в Запорожской области, российские войска продолжают использовать Запорожскую АЭС как военную базу и каких-либо особых военных действий не проводят.

Карта боев, Запорожская область
Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

На Херсонском направлении украинская армия обстреляла позиции оккупантов, в частности, военные грузовики, к западу от Виноградного.

Карта боев, Херсонская область
Карта боев, Херсонская область
Инфографика: ISW

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что оккупанты планируют провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, россияне хотят произвести имитацию удара по станции и обвинить в этом Украину.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас