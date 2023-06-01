Главные события на фронтах войны 1 июня: актуальные карты от ISW

Украинский военный на фронте. Фото: прессслужба 56 ОМПБр

Российские оккупационные войска на 1 июня ведут наступательные действия на восточном фронте. В частности, пытаются продвинуться в районе Бахмута и Сватово.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Российские и украинские войска за прошедшие сутки столкнулись на 13 направлениях на Купянск и Кременную.

В частности, Силы обороны Украины отразили наземные атаки на северо-востоке от Сватового вблизи Масютовки.

Россияне утверждают, что смогли продвинуться вблизи Крахмального, но известно, что продвигаются в районе Белогоровки украинские войска.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Российские войска вели безуспешные боевые действия вблизи Северного.

Также известно о том, что украинская армия отразила все российские атаки в Марьинке.

А заявления российских военкоров о наземных атаках в районе Каменки не имеют визуального подтверждения.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

В районе Бахмута продолжаются позиционные бои. Россияне заявляют о желании захватить Хромово, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления на Краматорск.

Впрочем, известно лишь о безуспешных атаках оккупантов вблизи Орехово-Василовки и Белой Горы.

Карта боев, Бахмут

Инфографика: ISW

Юг

В этом направлении, в Запорожской области, российские войска продолжают использовать Запорожскую АЭС как военную базу и каких-либо особых военных действий не проводят.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

На Херсонском направлении украинская армия обстреляла позиции оккупантов, в частности, военные грузовики, к западу от Виноградного.

Карта боев, Херсонская область

Инфографика: ISW

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что оккупанты планируют провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, россияне хотят произвести имитацию удара по станции и обвинить в этом Украину.