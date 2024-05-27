Як українські воїни нищать росіян — відео

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: redaktor.com.ua

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський показав яскраве відео, на якому українські воїни майстерно нищать російських окупантів. Бійці ЗСУ влучно ціляться по ворогу.

Кадри опубліковані на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ у понеділок, 27 травня.

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"Майстерність воїнів Сил оборони України не залишає жодних шансів російським окупантам", — зазначив Сирський.

На відео зафіксовані артилерійські та дронові удари українських бійців по ворожій техніці, позиціях та особовому складу окупантів.

До слова, раніше Сирський теж показав відео, на якому захисники нищать окупантів. Генерал зазначив, що українські бійці не залишають ворогові жодного шансу.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, де найгарячіші точки на фронті та де тривають найзапекліші бої.

Як відомо, ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських загарбників прорвати українську оборону зупинено.