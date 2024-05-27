Как украинские воины уничтожают россиян.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: redaktor.com.ua

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский показал яркое видео, на котором украинские воины мастерски уничтожают российских оккупантов. Бойцы ВСУ метко целятся по врагу.

Кадры опубликованы на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ в понедельник, 27 мая.

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"Мастерство воинов Сил обороны Украины не оставляет никаких шансов российским оккупантам", — отметил Сырский.

На видео зафиксированы артиллерийские и дроновые удары украинских бойцов по вражеской технике, позициям и личному составу окупантов.

К слову, ранее Сырский тоже показал видео, на котором защитники уничтожают кафиров. Генерал отметил, что украинские бойцы не оставляют врагу никакого шанса.

Ранее главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал, где самые горячие точки на фронте и где продолжаются самые ожесточенные бои.

Как известно, ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Подразделения сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских захватчиков прорвать украинскую оборону остановлены.