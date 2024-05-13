Відео знищення російської техніки на передовій

Горить російська військова техніка. Фото: скриншот відео

Військовослужбовці Окремої президентської бригади імені Хмельницького знищили ворожу техніку і відбили штурм росіян в Урожайному на Донеччині.

Ефектні кадри ліквідації ворога військові показали в офіційних соцмережах підрозділу.

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На відео українські захисники за допомогою дронів-камікадзе влучно працюють по важкій техниці ворога. За словами бійців, російські окупанти активно наступають, але нашим військовим вдалось відбили штурм росіян в Урожайному Донецької області.

Раніше ми показали кадри, як бійці 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет". А також поділилися кадрами, на яких військові 3 ОШБр одним ударом знищили російську гаубицю радянського виробництва МСТА-Б.