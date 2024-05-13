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Горять і димлять — військові ОПБр показали знищені цілі

13 травня 2024 04:50
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Відео знищення російської техніки на передовій
Горить російська військова техніка. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Військовослужбовці Окремої президентської бригади імені Хмельницького знищили ворожу техніку і відбили штурм росіян в Урожайному на Донеччині.  

Ефектні кадри ліквідації ворога військові показали в офіційних соцмережах підрозділу

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На відео українські захисники за допомогою дронів-камікадзе влучно працюють по важкій техниці ворога. За словами бійців, російські окупанти активно наступають, але нашим військовим вдалось відбили штурм росіян в Урожайному Донецької області. 

Раніше ми показали кадри, як бійці 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет". А також поділилися кадрами, на яких військові 3 ОШБр одним ударом знищили російську гаубицю радянського виробництва МСТА-Б.

війна
російські війська
ЗСУ
Донецька область
штурмовий підрозділ
FPV-дрони

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