Бійці 47-ї ОМБр знищили російський танк поблизу Авдіївки — відео ефектного влучання

Влучання в російський танк. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворожих військових та їх техніку на нашій землі. Так, воїни 47-ї Окремої механізованої бригади спалили танк росіян поблизу Авдіївки Донецької області.

Відповідні кадри роботи оприлюднила пресслужба 47 ОМБр у Telegram в неділю, 12 травня.

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Захисники спалили російський танк

Воїни 47 окремої механізованої бригади спалили ворожий танк в районі Красногорівки, що під Авдіївкою.

Аеророзвідники батареї управління і артилерійської розвідки виявили бронетехніку в тилу противника з повним боєкомплектом в районі Красногорівки, що поблизу Авдіївки — він рухався на вогневу позицію.

"Завадили цьому оператори FPV Strike Drones Company. Влучний удар і танк разом з екіпажем взлетіли у повітря", — зазначили військові.

Скриншот допису 47 ОМБр

Нагадаємо, прикордонники бригади "Помста" знищили броньований тягач та машину з десантом РФ.

Також ми писали, що прикордонники бригади "Сталевий кордон" ударом FPV-дрона знищили ворожу ціль — 152-мм гармату "Гіацинт-Б".

Крім того, воїни 93-ї окремої механізованої бригади за допомогою дронів ліквідували групу окупантів на Бахмутському напрямку.