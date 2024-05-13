Видео уничтожения российской техники на передовой

Горят и дымят — военные ОПБр показали уничтоженные цели
Военнослужащие Отдельной президентской бригады имени Хмельницкого уничтожили вражескую технику и отразили штурм россиян в Урожайном Донецкой области.
Эффектные кадры ликвидации врага военные показали в официальных соцсетях подразделения.
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Блестящая работа FPV-подразделения "Химера"
На видео украинские защитники с помощью дронов-камикадзе метко работают по тяжелой технике врага. По словам бойцов, российские оккупанты активно наступают, но нашим военным удалось отразить штурм россиян в Урожайном Донецкой области.
Ранее мы показали кадры, как бойцы 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили дронами позиции расчетов российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет". А также поделились кадрами, на которых военные 3 ОШБр одним ударом уничтожили российскую гаубицу советского производства МСТА-Б.
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