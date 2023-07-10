Говорить про отступление оккупантов рано: Федоров про ситуацию на Запорожском направлении

Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: google

В Институте изучения войны прогнозируют отступление российских оккупантов на Запорожском направлении. Впрочем, говорить об этом пока рано.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Читайте также:

Ситуация на Запорожском направлении

"Они точно будут отступать, но сегодня об этом рано говорить", — сказал он.

По словам Федорова, за последнее время оккупанты стянули дополнительные силы на оккупированную часть Запорожской области и Мелитополя. Транспортировка вражеской техники и живой силы происходит из Крыма через Херсонскую область, а также из Новоазовска через Мариуполь в сторону Запорожья.

Также мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты заняли помещения церквей в районе, где проживает много людей, а рядом находятся больница, детский садик и приют для несовершеннолетних.

Напомним, что число российских военных в Мелитополе уже превышает число гражданских, остающихся в оккупированном городе. Коллаборанты пытаются загнать мирных жителей в "добровольческие" военные структуры.

Иван Федоров сообщил, что коллаборантская "администрация" во главе с Евгением Балицким пытается создать "добровольческое формирование". Но этот план провалился, потому что жители Мелитополя не спешат воевать за российских оккупантов.

Также мы сообщали, что оккупанты уже привезли в Мелитополь крематорий, расположенный на территории детского санатория.