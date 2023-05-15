Контрнаступ ЗСУ: ситуація в окупованому Токмаку на Запоріжжі

Російська армія. Фото: росЗМІ

Контрнаступ ЗСУ не на жарт налякав росіян. На Херсонщині та Запоріжжі, за даними ГУР, близько 152 тисяч військових РФ збираються протидіяти українській армії. В той час цивільне населення частково виїжджає, аби не опинитися в епіцентрі бойових дій, або ж готується перечекати контрнаступ вдома, кардинально замінивши ритм життя в очікуванні ЗСУ.

Що відбувається в Токмаку на Запоріжжі, Новини.LIVE розповіло джерело (місцеві, чиї імена з питань безпеки називатися не будуть).

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Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк заявив, що на Запоріжжі та Херсонщині перебуває близько 152 тисяч окупантів. За його словами, вони не мають сил для наступу, а зосереджуються, аби протидіяти контрнаступу ЗСУ.

Він навів приклад Енергодара, заявивши: "Вони (окупанти. — Ред.) звідти не відходять, але звідти вивозять все, що можуть вкрасти, вивезти та забрати: автомобілі, обладнання з лікарень. Вони чітко усвідомлюють, що там будуть бойові дії".

Схожа ситуація в Токмаку на Запоріжжі. Окупаційний контингент активізувався десь тиждень тому. Це підтверджують нам місцеві мешканці. Мовляв, як тільки почалися розмови про контрнаступ ЗСУ, так зване звичне життя в окупації змінилося.

"Як тільки у ЗМІ з'явилася інформація, що ЗСУ йдуть у контрнаступ, люди були перелякані, в очікуванні бойових дій. Почали готувати підвали, аби пересидіти — зносили воду, їжу. Багато чого в місті закрилося — магазини, ринки. Ті, хто виходив з підвала на вулицю кажуть — місто вимерло", — розповіло Новини.LIVE джерело.

Контрнаступ ЗСУ. Фото: 120 бригада територіальної оборони ЗСУ/Facebook

Росіяни, за словами місцевих, теж почали поводитися інакше. Але не можна сказати, що вони тікають. Тому що одні виїжджають, а їм на заміну приїжджають інші. Окупанти активніше почали налаштовувати місцевих проти України.

Як розповіло нам джерело, в день, коли ЗСУ вдарило по кафе "Лагуна", де росіяни святкували першотравневий банкет, окупанти влаштували ще два "прильоти".

"Вони самі влаштували два вибухи — влучання були саме по місту. А всім сказали, що це ЗСУ", — додало джерело.

Як повідомляв раніше Центр протидії дезінформації, російські окупанти продовжують розповсюджувати маніпулятивні фейки на тимчасово окупованих територіях.

"Запорізька область. Під приводом евакуації росіяни продовжують масово грабувати прифронтові населені пункти. Також людям, яких вивезли з Токмака у Бердянськ, забороняють повертатися додому нібито для їхньої безпеки", — йшлося в повідомленні.

Життя місцевих

Попри те, що обстріли посилюються і контрнаступ ЗСУ в Токмаку ще не відбувся, виїжджають з міста одиниці. Більшість українців бояться покинути дім, адже в такому разі його розмародерять.

"Сьогодні градус страху спав. Всі повиходили з підвалів. Ринок знову відкрився, люди почали ходити в магазини", — додало джерело.

Та ні місцевих, ні окупантів не покидають думки про контрнаступ. Цивільні переживають за українську армію, аби їм вдалося зайти в місто з меншими втратами. А от росіяни ходять по будинках і шукають тих, хто допомагає ЗСУ швидше звільнити Токмак.

"Наші здають багато інформації для ЗСУ. Рашисти намагалися зловити тих, хто може передавати інформацію. Тому просто заходять в будинок, нічого не крадуть, але все перевертають", — повідомило джерело.

Як кажуть місцеві, окупанти протягом року війни брали в полон чоловіків і змушували їх копати. Тому місто повністю окопане, що може ускладнювати хід бойових дій.

"Переживаємо, щоб не зробили другою Мар’їнкою", — підсумувало джерело.