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Яка дезінформація масово поширюється на окупованих територіях, — ЦПД

11 травня 2023 15:00
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Яка дезінформація масово поширюється на окупованих територіях, — ЦПД
Фейкові новини в інтернеті. Фото: Rawpixel
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Російські пропагандисти не зупиняються фантазувати та поширювати нові фейки. Центр протидії дезінформації розповів про нові маніпуляційні кампанії на тимчасово окупованих територій.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

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Маніпуляції російських пропагандистів

Сьогодні, 11 травня, центр протидії дезінформації проінформували про нові маніпуляційні фейки, які ширяться на тимчасово окупованих територіях:

  • Запорізька область. Під приводом евакуації росіяни продовжують масово грабувати прифронтові населені пункти. Також людям, яких вивезли з Токмака у Бердянськ, забороняють повертатися додому нібито для їхньої безпеки
  • Донецька область. Німецька газета Junge Welt опублікувала матеріал із російською пропагандою, де йдеться про "відновлення Маріуполя" та "фашистський "Азов". У публікації не згадується ані про знищення Росією міста, ані про масові вбивства
  • Луганська область. Російські пропагандисти продовжують знімати патріотичні сюжети з окупованого Лисичанська. Зокрема, про те, що "звільнене" населення начебто готове жити без благ цивілізації, головне — "в Росії"
  • Херсонська область. Проросійський канал "Таврія" опублікував заяву гауляйтера в сальдо, який обіцяє жителям ТОТ три мови. Так в інформаційне поле вкидають тези про нібито плюралізм і відсутність тиску на українців

Нагадаємо, що у четвер, 11 травня, центр протидії дезінформації спростував маніпуляції та дезінформацію від РФ. Вони стосуються щодо України та висловлення західних ЗМІ.

Росіяни поширюють фейкову інформацію про нібито ліквідацію українських командувачів. Йдеться про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача східного угруповання військ Олександра Сирського та командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Танцюру.

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