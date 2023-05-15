Контрнаступление ВСУ: ситуация в оккупированном Токмаке в Запорожье

Российская армия. Фото: росСМИ

Контрнаступление ВСУ не на шутку испугало россиян. В Херсонской и Запорожской областях, по данным ГУР, около 152 тысяч военных РФ собираются противодействовать украинской армии. В то время гражданское население частично выезжает, чтобы не оказаться в эпицентре боевых действий, или же готовится переждать контрнаступление дома, кардинально изменив ритм жизни в ожидании ВСУ.

Что происходит в Токмаке Запорожской области, Новини.LIVE рассказал источник (местные, чьи имена из-за мер безопасности называться не будут).

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк заявил, что в Запорожской и Херсонской областях находится около 152 тысяч оккупантов. По его словам, у них нет сил для наступления, они сосредотачиваются на противодействии контрнаступлению ВСУ.

Он привел пример Энергодара, заявив: "Они (оккупанты. — Ред.) оттуда не уходят, но оттуда вывозят все, что могут украсть, вывезти и забрать: автомобили, оборудование из больниц. Они четко отдают себе отчет в том, что там будут боевые действия".

Похожая ситуация в Токмаке на Запорожье. Оккупационный контингент активизировался около недели назад. Это подтверждают местные жители. Мол, как только начались разговоры о контрнаступлении ВСУ, так называемая привычная жизнь в оккупации изменилась.

"Как только в СМИ появилась информация, что ВСУ идут в контрнаступление, люди были испуганы, в ожидании боевых действий. Начали готовить подвалы, чтобы пересидеть — сносили воду, еду. Многое в городе закрылось — магазины, рынки. Те, кто выходил из подвала на улицу говорят — город вымер", — рассказал Новини.LIVE источник.

Контрнаступление ВСУ. Фото: 120 бригада территориальной обороны ВСУ/Facebook

Россияне, по словам местных, тоже стали вести себя иначе. Но нельзя сказать, что они убегают. Потому что одни уезжают, а им на смену приезжают другие. Оккупанты активнее начали настраивать местных против Украины.

Как рассказал нам источник, в день, когда ВСУ ударили по кафе "Лагуна", где россияне праздновали первомайский банкет, оккупанты устроили еще два "прилета".

"Они сами устроили два взрыва — попадания были именно по городу. А всем сказали, что это ВСУ", — добавил источник.

Как сообщал ранее Центр противодействия дезинформации, российские оккупанты продолжают распространять манипулятивные фейки на временно оккупированных территориях.

"Запорожская область. Под предлогом эвакуации россияне продолжают массово грабить прифронтовые населенные пункты. Также людям, вывезенным из Токмака в Бердянск, запрещают возвращаться домой якобы для их безопасности", — говорилось в сообщении.

Жизнь местных

Несмотря на то, что обстрелы усиливаются и контрнаступление ВСУ в Токмак еще не состоялось, выезжают из города единицы. Большинство украинцев боятся покинуть дом, ведь в таком случае его размородерят.

"Сегодня градус страха спал. Все вышли из подвалов. Рынок снова открылся, люди начали ходить в магазины", — добавил источник.

Но ни местных, ни оккупантов не покидают мысли о контрнаступлении. Граждане переживают за украинскую армию, чтобы им удалось зайти в город с меньшими потерями. А вот россияне ходят по домам и ищут тех, кто помогает ВСУ быстрее освободить Токмак.

"Наши сдают много информации для ВСУ. Рашисты пытались поймать тех, кто может передавать информацию. Поэтому просто заходят в дом, ничего не воруют, но все переворачивают", — сообщил источник.

Как говорят местные, оккупанты в течение года войны брали в плен мужчин и заставляли их копать. Поэтому город полностью окопан, что может усложнять ход боевых действий.

"Переживаем, чтобы не сделали второй Марьинкой", — подытожил источник.