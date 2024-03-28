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Гранатометники нищать піхоту РФ на Луганщині — воїн розповів про зміну тактики ворога

28 березня 2024 08:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Гранатометники нищать піхоту РФ на Луганщині — воїн розповів про зміну тактики ворога
Військовий завдає удару з гранатомета. Фото: скриншот з відео ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські гранатометники продовжують захищати державу на Луганщині. Вони завдають влучних ударів по російській піхоті. Прикордонник Гвардії наступу "Помста" Олександр розповів, що ворог змінив тактику ведення бойових дій на фронті і не веде хаотичних обстрілів, як раніше.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Прикордонник Олександр захищає країну на Сватівському напрямку вже тривалий час, у нього вже далеко не перша ротація. За його словами, загарбники змінили свою тактику, вони відмовилися від хаотичних обстрілів позицій ЗСУ. 

"Зараз у них, саме в цьому напрямку, немає такого бездумного обстрілу, як там було в минулих ротаціях, що вони насипали, насипали, насипали. Тут уже вони б'ють цілеспрямовано. Дуже багато вони літають і дуже багато вони працюють на рахунок розвитку. Тобто треба максимально маскуватися, максимально обмежити пересування. Це життя не тільки твоє, це життя твого побратима. Тобі треба постійно бути готовим", — зазначив військовий.

На кадрах, що розповсюдили в ДПСУ, видно успішні удари українських бійців з гранатомета по позиціях ЗСУ та як прикордонники чинять опір ворогові.

Нагадаємо, українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

Також ми писали, що військові ЗСУ за допомогою дронів завдали чисельних ударів по техніці та особовому складу російських військ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав ефектне відео удару по окупантах.

Україна
відео
прикордонники
Луганська область
фронт
ДПСУ

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