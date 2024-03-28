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Гранатометчики уничтожают пехоту РФ на Луганщине — воин рассказал об изменении тактики врага

28 марта 2024 08:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Гранатометчики уничтожают пехоту РФ на Луганщине — воин рассказал об изменении тактики врага
Военный наносит удар из гранатомета. Фото: скриншот с видео ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские гранатометчики продолжают защищать государство в Луганской области. Они наносят меткие удары по российской пехоте. Пограничник Гвардии наступления "Помста" Александр рассказал, что враг сменил тактику ведения боевых действий на фронте и не ведет хаотических обстрелов, как раньше.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Пограничник Александр защищает страну на Сватовском направлении уже продолжительное время, у него уже далеко не первая ротация. По его словам, захватчики сменили свою тактику, они отказались от хаотических обстрелов позиций ВСУ.

"Сейчас у них, именно в этом направлении, нет такого бездумного обстрела, как там было в прошлых ротациях, что они насыпали, насыпали, насыпали. Здесь уже они бьют целенаправленно. Очень много они летают и очень много они работают на счет развития. То есть надо максимально маскироваться, максимально ограничить передвижение. Это жизнь не только твоя, это жизнь твоего побратима. Тебе нужно постоянно быть готовым", — сказал военный.

На кадрах, распространивших ГПСУ, видны успешные удары украинских бойцов с гранатомета по позициям ВСУ и как пограничники сопротивляются врагу.

Напомним, украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.

Также мы писали, что военные ВСУ с помощью дронов нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал эффектное видео удара по оккупантам.

Украина
видео
пограничники
Луганская область
фронт
ГПСУ

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