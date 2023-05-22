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Гросси о блекауте на ЗАЭС: ситуация чрезвычайно уязвима

22 мая 2023 13:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Гросси о блекауте на ЗАЭС: ситуация чрезвычайно уязвима
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В МАГАТЭ выразили глубокую тревогу относительно условий ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, которая находится под российским управлением. ЗАЭС была вынуждена в седьмой раз перейти на резервные дизельные генераторы из-за прекращения внешнего электроснабжения.

Об этом сообщил руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

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Гросси отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на данной станции критически нестабильна.

"Энергоблок АЭС вновь остался без подачи внешней электроэнергии и вынужден был переключиться на аварийное резервное электроснабжение. Обстоятельства ядерной безопасности на объекте представляют собой серьезную угрозу. Мы должны срочно договориться об обеспечении защиты станции. Текущий хаос является недопустимым", — подчеркнул Гросси.

Руководитель МАГАТЭ призвал к немедленным действиям по урегулированию критической ситуации на Запорожской АЭС, подчеркивая необходимость обеспечения ее стабильной и безопасной работы в условиях военных действий на территории Украины.

Напомним, в результате российских обстрелов сегодня ночью, 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ на Запорожской атомной электростанции. Захватчики в седьмой раз ставят под риск ядерную и радиационную безопасность всего мира.

Также мы писали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что крайне озабочен реальными угрозами безопасности, с которыми сталкивается Запорожская АЭС. Ситуация вокруг станции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.

Добавим, оккупационный контингент на Запорожской АЭС готовится к контрнаступлению ВСУ. Россияне вырыли новые траншеи и установили дополнительные мины.

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