Губернатор Бєлгородщини просить мешканців не відстрілювати російських солдатів

Військовослужбовці ЗС РФ. Фото: ТАРС

Бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков попросив жителів області не стріляти у озброєних людей. Цей заклик Гладков озвучив, спілкуючись із місцевими мешканцями під час трансляції у "ВКонтакте", повідомляють російські ЗМІ.

За словами губернатора, бєлгородці можуть легко переплутати російських та українських солдатів, оскільки в обох армій форма захисного кольору і різняться лише кольори пов'язок.

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"Все закінчиться трагедією", — попередив Гладков.

Губернатор запевняє, що на сьогоднішній день у Бєлгородській області достатньо військ, щоб забезпечити безпеку населення.

Усі претензії — до Кремля

При цьому Гладков не зміг пояснити мешканцям Бєлгородщини, чому бетонні пірамідки за 10 млрд рублів не завадили "диверсантам" вільно перетнути кордон.

"У мене ще більше питань, ніж у вас, до Міністерства оборони. Тому я не хочу коментувати, бо вважаю, що це неправильно. Потрібно зробити висновки з тих помилок, яких було допущено", — заявив бєлгородський губернатор, відповідаючи на запитання мешканця, чому кордон виявився "дірявим".

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилося відео, на якому мешканці Бєлгородської області нецензурно лають Гладкова за зачинені бомбосховища.

Також 23 травня губернатор заявляв про знищення на території області бронетехніки, яку використовували російські добровольці, що воюють на Україні. Проте "Російський добровольчий корпус" спростував цю заяву.