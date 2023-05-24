Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Губернатор Бєлгородщини просить мешканців не відстрілювати російських солдатів arrow

Губернатор Бєлгородщини просить мешканців не відстрілювати російських солдатів

24 травня 2023 11:48
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Губернатор Бєлгородщини просить мешканців не відстрілювати російських солдатів
Військовослужбовці ЗС РФ. Фото: ТАРС
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков попросив жителів області не стріляти у озброєних людей. Цей заклик Гладков озвучив, спілкуючись із місцевими мешканцями під час трансляції у "ВКонтакте", повідомляють російські ЗМІ.

За словами губернатора, бєлгородці можуть легко переплутати російських та українських солдатів, оскільки в обох армій форма захисного кольору і різняться лише кольори пов'язок.

Читайте також:

"Все закінчиться трагедією", — попередив Гладков.

Губернатор запевняє, що на сьогоднішній день у Бєлгородській області достатньо військ, щоб забезпечити безпеку населення.

Усі претензії — до Кремля

При цьому Гладков не зміг пояснити мешканцям Бєлгородщини, чому бетонні пірамідки за 10 млрд рублів не завадили "диверсантам" вільно перетнути кордон.

"У мене ще більше питань, ніж у вас, до Міністерства оборони. Тому я не хочу коментувати, бо вважаю, що це неправильно. Потрібно зробити висновки з тих помилок, яких було допущено", — заявив бєлгородський губернатор, відповідаючи на запитання мешканця, чому кордон виявився "дірявим".

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилося відео, на якому мешканці Бєлгородської області нецензурно лають Гладкова за зачинені бомбосховища.

Також 23 травня губернатор заявляв про знищення на території області бронетехніки, яку використовували російські добровольці, що воюють на Україні. Проте "Російський добровольчий корпус" спростував цю заяву.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB