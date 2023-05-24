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Губернатор Белгородщины просит жителей не отстреливать российских солдат

24 мая 2023 11:48
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Губернатор Белгородщины просит жителей не отстреливать российских солдат
Военнослужащие ВС РФ. Фото: ТАСС
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков попросил жителей области не стрелять в вооруженных людей. Этот призыв Гладков озвучил, общаясь с местными жителями во время трансляции во "ВКонтакте", сообщают российские СМИ.

По словам губернатора, белгородцы могут легко перепутать российских и украинских солдат, поскольку у обеих армий форма защитного цвета, и различаются лишь цвета повязок.

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"Все закончится трагедией", — предупредил Гладков.

Губернатор уверяет, что на сегодняшний день в Белгородской области достаточно войск, чтобы обеспечить безопасность населения.

Все претензии — к Кремлю

При этом Гладков не смог объяснить жителям Белгородщины, почему бетонные пирамидки за 10 млрд рублей не помешали "диверсантам" свободно пересечь границу.

"У меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны. Поэтому я не хочу комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Нужно сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены", — заявил белгородский губернатор, отвечая на вопрос жителя, почему граница оказалась "дырявой".

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором жители Белгородской области нецензурно ругают Гладкова за закрытые бомбоубежища.

Также 23 мая губернатор заявлял об уничтожении на территории области бронетехники, которую использовали российские добровольцы, воюющие на стороне Украины. Однако "Русский добровольческий корпус" опроверг это заявление.

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