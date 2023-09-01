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Губернатор Курської області заявив про нічну атаку дронів на Росію

1 вересня 2023 08:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Губернатор Курської області заявив про нічну атаку дронів на Росію
Губернатор Курської області Роман Старовойт. Фото: Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Влада Курської області у РФ вкотре заявила про нічну атаку дронів на місто Курчатове. Там заявили, що у цьому місті розташовано атомну електростанцію.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт

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"Вранці Курчатов атакували два українські безпілотники. Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок. На місце виїхали фахівці, вони оцінюють розміри збитків", — заявив Старовойт. 

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Місто Курчатов на мапі. Фото: скріншот

Він розповів, що постраждалих немає, а падіння другого БпЛА не підтверджено — проліт першого безпілотника був помилково прийнятий за ще один.

скріншот

скріншот

Нагадаємо, у четвер, 31 серпня, у Брянську безпілотний літальний апарат, що нагадує камікадзе, розбився на території гостьового будинку, що належить Управлінню справами місцевої влади. Цей інцидент стався неподалік центру регіонального управління.

Також ми писали, вранці 31 серпня у напрямку Москви збили безпілотник. Через це одразу три міжнародні аеропорти затримали десятки рейсів.

Додамо, оприлюднили перші супутникові кадри після атаки БпЛА на аеродром у Пскові, що у РФ. Таким чином на фото помітно, що як мінімум два літаки Іл-76 пошкоджено в ніч на 30 серпня.

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