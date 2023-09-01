Губернатор Курской области заявил о ночной атаке дронов на Россию

Губернатор Курской области Роман Старовойт. Фото: Telegram

Власти Курской области в РФ в очередной раз заявили о ночной атаке дронов на город Курчатово. Там заявили, что в этом городе расположена атомная электростанция.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт .

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"Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры убытков", — заявил Старовойт.

Курчатов на карте. Фото: скриншот

Он рассказал, что пострадавшие нет, а падение второго БпЛА не подтверждено — пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один.

Напомним, в четверг, 31 августа, в Брянске беспилотный летательный аппарат, напоминающий камикадзе, разбился на территории гостевого дома, принадлежащего Управлению делами местных властей. Этот инцидент произошел недалеко от центра регионального управления.

Также мы писали, утром 31 августа по направлению Москвы сбили беспилотник. Из-за этого сразу три международных аэропорта задержали десятки рейсов.

Добавим, обнародовали первые спутниковые кадры после атаки БпЛА на аэродром в Пскове в РФ. Таким образом, на фото заметно, что как минимум два самолета Ил-76 повреждены в ночь на 30 августа.