Гуменюк подтвердила поднятие флага Украины на левом берегу Херсонской области

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

В Вооруженных силах Украины официально подтвердили поднятие украинского флага на левом берегу временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк "Суспільному".

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Поднятие флага на левобережье Херсонской области

Гуменюк рассказала, что украинские военные, которые подняли флаг, уже вернулись на свои позиции.

"Военные вернулись, флаг держится, продолжается контрбатарейная борьба", — добавила она.

Напомним, украинские военные подняли флаг Украины на левобережье Херсона. Это событие произошло на линии разграничения между освобожденными территориями и теми, которые до сих пор находятся в оккупации.

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Также мы писали, что 24 августа, в День Независимости Украины, волонтеры провели интересную операцию. В Херсоне они подняли в небо огромный украинский флаг и запустили на временно оккупированную территорию.

Добавим, что украинские военные прорвали линию обороны россиян на Запорожском направлении. Следовательно, россияне вынуждены отступать.