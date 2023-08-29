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Гуменюк подтвердила поднятие флага Украины на левом берегу Херсонской области

29 августа 2023 20:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Гуменюк подтвердила поднятие флага Украины на левом берегу Херсонской области
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Вооруженных силах Украины официально подтвердили поднятие украинского флага на левом берегу временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк "Суспільному".

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Гуменюк рассказала, что украинские военные, которые подняли флаг, уже вернулись на свои позиции.

"Военные вернулись, флаг держится, продолжается контрбатарейная борьба", — добавила она.

Напомним, украинские военные подняли флаг Украины на левобережье Херсона. Это событие произошло на линии разграничения между освобожденными территориями и теми, которые до сих пор находятся в оккупации.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Также мы писали, что 24 августа, в День Независимости Украины, волонтеры провели интересную операцию. В Херсоне они подняли в небо огромный украинский флаг и запустили на временно оккупированную территорию.

Добавим, что украинские военные прорвали линию обороны россиян на Запорожском направлении. Следовательно, россияне вынуждены отступать.

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