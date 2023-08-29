Гуменюк подтвердила поднятие флага Украины на левом берегу Херсонской области
В Вооруженных силах Украины официально подтвердили поднятие украинского флага на левом берегу временно оккупированной Херсонской области.
Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк "Суспільному".
Поднятие флага на левобережье Херсонской области
Гуменюк рассказала, что украинские военные, которые подняли флаг, уже вернулись на свои позиции.
"Военные вернулись, флаг держится, продолжается контрбатарейная борьба", — добавила она.
Напомним, украинские военные подняли флаг Украины на левобережье Херсона. Это событие произошло на линии разграничения между освобожденными территориями и теми, которые до сих пор находятся в оккупации.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Также мы писали, что 24 августа, в День Независимости Украины, волонтеры провели интересную операцию. В Херсоне они подняли в небо огромный украинский флаг и запустили на временно оккупированную территорию.
Добавим, что украинские военные прорвали линию обороны россиян на Запорожском направлении. Следовательно, россияне вынуждены отступать.