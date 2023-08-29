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Український прапор над лівим берегом Херсонщини: військові показали вражаюче відео

29 серпня 2023 15:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Український прапор над лівим берегом Херсонщини: військові показали вражаюче відео
Синьо-жовтий прапор над Херсонщиною. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські військові підняли прапор України на лівобережжі Херсонщини. Ця подія відбулася на лінії розмежування між звільненими територіями і тими, які і досі перебувають в окупації.  

Вражаючі кадри оприлюднили на Telegram-каналі Новини.LIVE.

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Увагу! На відео присутня ненормативна лексика

Раніше ми розповідали, що російські окупаційні війська стурбовані тим, що Сили оборони України змогли нещодавно просунутися у районі Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області. Через це суттєво прискорили будівництво та розширення оборонних укріплень.

Нагадуємо, що США не вірять, що контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут. Так, радник Президента Байдена по національній безпеці Джейк Салліван висловив своє бачення того, як розгортаються події в Україні. 

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