Український прапор над лівим берегом Херсонщини: військові показали вражаюче відео

Синьо-жовтий прапор над Херсонщиною. Фото: Скриншот

Українські військові підняли прапор України на лівобережжі Херсонщини. Ця подія відбулася на лінії розмежування між звільненими територіями і тими, які і досі перебувають в окупації.

Вражаючі кадри оприлюднили на Telegram-каналі Новини.LIVE.

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Увагу! На відео присутня ненормативна лексика

Раніше ми розповідали, що російські окупаційні війська стурбовані тим, що Сили оборони України змогли нещодавно просунутися у районі Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області. Через це суттєво прискорили будівництво та розширення оборонних укріплень.

Нагадуємо, що США не вірять, що контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут. Так, радник Президента Байдена по національній безпеці Джейк Салліван висловив своє бачення того, як розгортаються події в Україні.