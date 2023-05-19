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Гуменюк розповіла, чому окупанти повернулися до нічних обстрілів України

19 травня 2023 10:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Гуменюк розповіла, чому окупанти повернулися до нічних обстрілів України
Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти намагаються виснажити сили ППО нічними обстрілами. До того ж загарбники хочуть внести розкол у внутрішню ситуацію в Україні на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Про це Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону

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"Ворог продовжує тиснути на нас по ночах. Улюблена справа на даному етапі", — наголосила Гуменюк.

За її словами, окупанти атакують вночі, щоб спробувати виснажити українські сили ППО.

"Дійсно вночі трошки важче виявляти цілі, намагання внести розкол в суспільство в очікуванні того самого активного розвитку подій на лінії фронту і намагання розхитати внутрішній стан в країні — Де ж воно? Де ж та перемога", — пояснила Гуменюк.

Вона нагадала, що такі події українці вже переживали під час визволення міста Херсон.

"Дуже довго і часто запитували, коли ж ви візьмете Херсон. Всьому свій час. І треба розуміти, що у військовій справі є моменти, коли зберігається абсолютна тиша, для того, щоб потім були позитивні результати такі, які ми очікуємо", — додала речниця.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня російські окупанти вкотре атакували Україну. Вони використовували дрони Shahed-136/131 та крилаті ракети "Калібр".

Також ми писали, що у ніч з 18 на 19 травня російські окупаційні війська обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок влучання у приватне промислове підприємство була важко поранена літня жінка.

Додамо, сьогодні вночі, 19 травня, російські окупанти намагалися атакувати Львівську область. Загарбники використовували БпЛА типу Shahed.

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