Гуменюк розповіла, чому окупанти повернулися до нічних обстрілів України
Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти намагаються виснажити сили ППО нічними обстрілами. До того ж загарбники хочуть внести розкол у внутрішню ситуацію в Україні на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ.
Про це Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.
Противник повернувся до нічних обстрілів України
"Ворог продовжує тиснути на нас по ночах. Улюблена справа на даному етапі", — наголосила Гуменюк.
За її словами, окупанти атакують вночі, щоб спробувати виснажити українські сили ППО.
"Дійсно вночі трошки важче виявляти цілі, намагання внести розкол в суспільство в очікуванні того самого активного розвитку подій на лінії фронту і намагання розхитати внутрішній стан в країні — Де ж воно? Де ж та перемога", — пояснила Гуменюк.
Вона нагадала, що такі події українці вже переживали під час визволення міста Херсон.
"Дуже довго і часто запитували, коли ж ви візьмете Херсон. Всьому свій час. І треба розуміти, що у військовій справі є моменти, коли зберігається абсолютна тиша, для того, щоб потім були позитивні результати такі, які ми очікуємо", — додала речниця.
Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня російські окупанти вкотре атакували Україну. Вони використовували дрони Shahed-136/131 та крилаті ракети "Калібр".
Також ми писали, що у ніч з 18 на 19 травня російські окупаційні війська обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок влучання у приватне промислове підприємство була важко поранена літня жінка.
Додамо, сьогодні вночі, 19 травня, російські окупанти намагалися атакувати Львівську область. Загарбники використовували БпЛА типу Shahed.