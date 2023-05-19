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Гуменюк рассказала, почему оккупанты вернулись к ночным обстрелам Украины

19 мая 2023 10:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Гуменюк рассказала, почему оккупанты вернулись к ночным обстрелам Украины
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты пытаются истощить силы ПВО ночными обстрелами. К тому же захватчики хотят внести раскол во внутреннюю ситуацию в Украине на фоне предстоящего контрнаступления ВСУ.

Об этом Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

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"Враг продолжает давить на нас по ночам. Любимое дело на данном этапе", — подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, оккупанты атакуют ночью, чтобы попытаться истощить украинские силы ПВО.

"Действительно ночью немного труднее выявлять цели, попытки внести раскол в общество в ожидании того же активного развития событий на линии фронта и попытки расшатать внутреннее состояние в стране — Где же оно? Где же та победа", — объяснила Гуменюк.

Она напомнила, что такие события украинцы уже переживали во время освобождения Херсона.

"Очень долго и часто спрашивали, когда же вы возьмете Херсон. Всему свое время. И надо понимать, что в военном деле есть моменты, когда сохраняется абсолютная тишина, для того, чтобы потом были положительные результаты, которые мы ожидаем", — добавила спикер.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Они использовали дроны Shahed-136/131 и крылатые ракеты "Калибр".

Также мы писали, что в ночь с 18 на 19 мая российские оккупационные войска обстреляли Кривой Рог. В результате попадания в частное промышленное предприятие была тяжело раненая пожилая женщина.

Добавим, сегодня ночью, 19 мая, российские оккупанты пытались атаковать Львовскую область. Захватчики использовали БпЛА типа Shahed.

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