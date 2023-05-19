Нічна атака окупантів на Україну: скільки цілей вдалося знищити

Український військовий зі зброєю. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

У ніч з 18 на 19 травня російські окупанти вкотре атакували Україну. Вони використовували дрони Shahed-136/131 та крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних Сил України.

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"Російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі", — йдеться у повідомленні.

Загалом було зафіксовано пуски 22 дронів та шести "Калібрів".

Скільки цілей було знищено

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" Повітряних Сил ЗС України було знищено три крилаті ракети та 16 російських дронів.

Кількість знищених цілей ворога протягом цієї ночі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня російські окупаційні війська обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок влучання у приватне промислове підприємство була важко поранена літня жінка.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 19 травня, російські окупанти намагалися атакувати Львівську область. Загарбники використовували БпЛА типу Shahed.

Додамо, протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали майже 60 ударів по непідконтрольній їм частині Херсонської області. Обійшлося без загиблих, але дві людини були поранені.