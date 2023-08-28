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ГУР "має очі" в Криму: Буданов розповів, як розвідка слідкує за росіянами

28 серпня 2023 15:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ГУР "має очі" в Криму: Буданов розповів, як розвідка слідкує за росіянами
Начальник ГУР Кирило Буданов. Фото: Радіо Свобода
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Стало відомо, що українська розвідка може слідкувати за російськими окупантами у Криму. Однак, інформація надходить із затримкою. 

Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Крим.Реалії.

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За словами Кирила Буданова, ГУР вдається слідкувати за армією РФ у Криму завдяки космічній розвідці. 

"У нас немає проблем із космічною розвідкою. Є проблеми зі швидкістю отримання інформації. Це технічний процес. Так, хотілося б, як у фільмах, щоб там подивився, а давай ліворуч, праворуч. Так може дозволити собі кілька країн світу. На жаль, поки що ми такого не можемо. Але подивитися станом на те, що відбувається зараз, це для нас не проблема", — стверджує Буданов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що через політичний тиск на Росію можна стимулювати її до виведення військ із Криму. Він вважає, що першочерговим кроком для Києва є взяття під свій контроль кордону з півостровом. 

Також ми писали, що росіяни починають відчувати небезпеку у тимчасово окупованому українському Криму та шукають шляхи відступу. Навіть ракетоносії поступово передислоковують в Азовське море.

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