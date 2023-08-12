ГУР показало, как морской дрон поразил корабль оккупантов в Черном море

Поражение российского корабля в Черном море. Фото: скриншот с видео

Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как морской дрон поразил корабль российских оккупантов в Черном море.

Видео опубликовало ГУР.

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В ГУР подчеркнули, что разведчики продолжают уничтожать российских оккупантов на земле, в воздухе и на воде.

На видео можно увидеть, как морские дроны Украины работают в Черном море.

Напомним, несмотря на угрозу атаки надводными дронами, флот РФ до сих пор находится на дежурстве в Черном море. По состоянию на 12 августа на боевом рейде четыре вражеских корабля.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму россияне готовят флот к противодействию украинским надводным дронам. Они обустраивают оборонительные позиции как на суше, так и на воде.

Добавим, благодаря украинским морским дронам пути поставок военного оружия РФ в Черном море находятся под угрозой. ВСУ смогли выявить слабое место России.