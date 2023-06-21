Ядерна загроза: чи готовий ворог підірвати ЗАЕС

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС. Фото: Reuters/ International Atomic Energy Agency/Handout

Росія продовжує шантажувати Україну та світ ядерним вибухом, додатково замінувавши Запорізьку АЕС. За словами експертів, в Європі вже бояться і роблять висновки після Каховської трагедії, а от Україні треба бити на сполох, адже Росія стала на шлях техногенних катастроф.

Чи станеться вибух на ЗАЕС та які ще критичні підприємства під загрозою через страшний сценарій ворога, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Ядерний шантаж — це війскові ходи, це момент військово-політичного тиску не тільки на Україну, а на країни Заходу. Площа ураження буде значно більшою, ніж під час аналогічної катастрофи на Чорнобильській АЕС. Пил накриє кілька країн, зокрема це країни Європи, країни НАТО — Румунія, Туреччина та інші. Європа боїться, вона розуміє з чим стикнеться. Говорити про те, що вони не роблять певних висновків, роблять. А Росія буде використовувати цей важіль до останнього, пояснюючи країнам Заходу, що перебування на ЗАЕС потрібне як охорона об'єкта", — сказав експерт.

За його словами, Росія стала на шлях штучних техногенних катастроф. На думку Снєгирьова, підрив Каховської ГЕС — це не окремий епізод, а один із пунктів ворожого сценарію.

"Каховську ГЕС вже підірвали, ще є ЗАЕС, "Кримський титан", аміакопровід і підприємства хімічної галузі, які зосереджені в Луганській та Донецькій областях", — сказав експерт.

Він додав, що нині Горлівка, Сєвєродонецьк і Лисичанськ перебувають у зоні можливого контрнаступу ЗСУ. Горлівський напрямок розглядається одним із пріоритетних.

"Нам треба бити на сполох, бити у всі дзвони, і говорити про те, що тактика росіян — це випалена земля. Нам потрібна допомога Заходу, зокрема і фінансова", — підсумував Снєгирьов.

Нагадаємо, начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Запорізька АЕС замінована російськими військами. Якщо щось станеться, то "можуть бути значні проблеми".