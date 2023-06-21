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Ядерная угроза в Украине сегодня: Запорожская ЗАЭС уже заминирована, что дальше

21 июня 2023 18:56
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Ядерная угроза: готов ли враг взорвать ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС. Фото: Reuters/ International Atomic Energy Agency/Handout
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Россия продолжает шантажировать Украину и мир ядерным взрывом, дополнительно заминировав Запорожскую АЭС. По словам экспертов, в Европе уже боятся и делают выводы после Каховской трагедии, а вот Украине нужно бить тревогу, ведь Россия стала на путь техногенных катастроф.

Произойдет ли взрыв на ЗАЭС и какие еще критические предприятия под угрозой из-за страшного сценария врага, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Военный эксперт Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Ядерный шантаж — это военные ходы, это момент военно-политического давления не только на Украину, а на страны Запада. Площадь поражения будет значительно больше, чем во время аналогичной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Пыль накроет несколько стран, в том числе страны Европы, страны НАТО — Румыния, Турция и др. Европа боится, она понимает с чем столкнется. Говорить о том, что они не делают определенных выводов, делают, а Россия будет использовать этот рычаг до последнего, объясняя странам Запада, что пребывание на ЗАЭС нужно как охрана объекта", — сказал эксперт.

По его словам, Россия стала на путь искусственных техногенных катастроф. По мнению Снегирева, подрыв Каховской ГЭС это не отдельный эпизод, а один из пунктов вражеского сценария.

"Каховскую ГЭС уже взорвали, еще есть ЗАЭС, "Крымский титан", аммиакопровод и предприятия химической отрасли, которые сосредоточены в Луганской и Донецкой областях", — сказал эксперт.

Он добавил, что в настоящее время Горловка, Северодонецк и Лисичанск находятся в зоне возможного контрнаступления ВСУ. Горловское направление рассматривается одним из приоритетных.

"Нам нужно бить тревогу, бить во все колокола, и говорить о том, что тактика россиян — это выжженная земля. Нам нужна помощь Запада, в том числе и финансовая", подытожил Снегирев.

Напомним, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Запорожская АЭС заминирована российскими войсками. Если что-нибудь произойдет, то "могут быть значительные проблемы".

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