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Как группа из 31 бойца освободила Работино на Запорожье: рассказ Кулебы

30 августа 2023 13:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как группа из 31 бойца освободила Работино на Запорожье: рассказ Кулебы
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские силы продолжают продвигаться вперед в ходе контрнаступления. Следовательно, село Роботино на Запорожье удалось освободить группе из 31 мотивированного бойца.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба на конференции послов Франции.

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Кулеба рассказал, что, несмотря на огромное количество минных полей, фортификаций, российских дронов, вертолетов и самолетов, которые доминируют в воздухе, Вооруженные силы Украины продолжают чрезвычайно тяжелое продвижение вперед в ходе контрнаступления.

Несколько дней назад наши бойцы прорвали российскую оборону на одном из самых сложных участков фронта и освободили стратегически важный населенный пункт Работино в Запорожской области. Это удалось сделать групе из 31 военного.

"Несколько месяцев одно украинское подразделение вело непрерывные штурмы на этом тяжелейшем участке фронта, в результате чего личный состав был физически и морально истощен. Потери людей и техники… В какой-то момент это подразделение просто потеряло способность продолжать наступление", — начал рассказывать Кулеба историю увольнения Роботиного.

После этого были приняты радикальные решения и в нем сменили руководство. Новый командир попросил собрать мотивированных и готовых выполнять боевые задания бойцов. Была создана сводная группа из 31 бойца, треть из которых не имели боевого опыта, но все они имели знания и волю к победе.

Благодаря лидерству командиров и сержантов, эта группа наладила горизонтальные связи со смежными подразделениями и приступила к работе на линии столкновения.

"За 18 часов они проползали буквально на животах километры минных полей, где на каждый квадратный метр россияне поставили по шесть мин. Наконец, подразделение досталось полосе деревьев, которой разделяют фермерские поля. Все в Украине знают это слово — "посадка". Именно в этих незаметных на картах посадках происходят величайшие трагедии и героизм войны. Следовательно, наше подразделение выбило оттуда россиян и двое суток держало эту позицию, пока не подошло подкрепление", — поделился успехом ВСУ глава МИД.

Напомним, 22 августа, сообщили, что Вооруженные силы Украины осбодилили Работино Запорожской области. Так, после долгих месяцев адской борьбы защитники зашли в поселок и закрепились там.

А уже 28 августа эту информацию официально подтвердили в Минобороны. Теперь наши войска двигаются юго-восточнее этого населенного пункта. В частности, в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого.

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