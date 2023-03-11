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​​​​​​​ЗСУ за минулу добу ліквідували понад тисячу окупантів, — Генштаб

11 березня 2023 08:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Втрати російської армії на 11 березня
Українські захисники за добу знищили майже рекордну кількість одиниць живої сили та військової техніки ворога
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад тисячу осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 10 березня українські захисники знищили на фронтах війни близько 1010 російських окупантів. Це один із рекордних показників російських втрат за час повномасштабної війни, більшими імовірні втрати окупантів були хіба що на початковому етапі вторгнення.

Крім того, росіяни втратили десять танків, 20 бронемашин, вісім артилерійських систем і дві РСЗВ.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 158 000 (+1010) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 458 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 762 (+20) од.;
  • артилерійських систем — 2 483 (+8) од.;
  • РСЗВ — 493 (+2) од.;
  • засобів ППО — 257 (+1) од.;
  • літаків — 304 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 289 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 108 (+1);
  • крилатих ракет — 907 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 344 (+7) од.;
  • спеціальної техніки — 242 (+2).

Втрати росіян за 10 березня

Нагадаємо, що таку велику кількість російських окупантів за добу українська армія знищувала лише кілька разів.

Так, 6 лютого Сили оборони ліквідували близько 1030 загарбників.

17 лютого втрати окупантів становили майже 1010 військовослужбовців.

А 6 березня ЗСУ знищили за добу аж 1060 російських військових.

Фото: Генштаб

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