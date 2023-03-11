Как оккупанты скрывают проблемы с алкоголем среди военных: перехват ГУР
В рядах оккупационных войск наблюдаются проблемы с алкоголем среди военных. Офицеры оккупационной армии в свою очередь пытаются скрывать факты злоупотребления алкоголем среди солдат.
Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора между российскими военнослужащими, обнародовавший Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
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На обнародованной записи военнослужащие обсуждают разрешение одного неприятного инцидента. Один из солдат оккупационной армии, по фамилии Лефиренко, напился и заснул под подъездом дома на морозе.
Военный, предположительно офицер, грубым тоном требует, чтобы подчиненные поехали за пьяным солдатом и привезли его в часть. Проблема в том, что в часть звонит жена пьяного военнослужащего и просит вызвать для него "скорую".
Герой записи отмечает, что ни в коем случае нельзя вызвать "скорую", чтобы избежать скандала.
"Немедленно езжайте туда, забирайте его оттуда, чтобы никуда это дальше не пошло. Лефиренко — на позицию, и на цепь", — кричит в телефонную трубку офицер, щедро приправляя свой язык нецензурными словами.
Напомним, ранее ГУР обнародовал перехват телефонного разговора, в котором участвовавший в войне в Украине военнослужащий россии заявил, что не желает участвовать в незаконных военных действиях на территории другой страны.
Также сообщалось, что российские захватчики хотят уволиться из рядов оккупационной армии. Однако из-за закона "О проведении мобилизации в россии" это невозможно.