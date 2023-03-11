Как оккупанты скрывают проблемы с алкоголем среди военных: перехват ГУР

Среди российских военных нередки случаи злоупотребления алкоголем

В рядах оккупационных войск наблюдаются проблемы с алкоголем среди военных. Офицеры оккупационной армии в свою очередь пытаются скрывать факты злоупотребления алкоголем среди солдат.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора между российскими военнослужащими, обнародовавший Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Подробности

На обнародованной записи военнослужащие обсуждают разрешение одного неприятного инцидента. Один из солдат оккупационной армии, по фамилии Лефиренко, напился и заснул под подъездом дома на морозе.

Военный, предположительно офицер, грубым тоном требует, чтобы подчиненные поехали за пьяным солдатом и привезли его в часть. Проблема в том, что в часть звонит жена пьяного военнослужащего и просит вызвать для него "скорую".

Герой записи отмечает, что ни в коем случае нельзя вызвать "скорую", чтобы избежать скандала.

"Немедленно езжайте туда, забирайте его оттуда, чтобы никуда это дальше не пошло. Лефиренко — на позицию, и на цепь", — кричит в телефонную трубку офицер, щедро приправляя свой язык нецензурными словами.

Напомним, ранее ГУР обнародовал перехват телефонного разговора, в котором участвовавший в войне в Украине военнослужащий россии заявил, что не желает участвовать в незаконных военных действиях на территории другой страны.

Также сообщалось, что российские захватчики хотят уволиться из рядов оккупационной армии. Однако из-за закона "О проведении мобилизации в россии" это невозможно.