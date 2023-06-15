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Як підтвердити постійний догляд для відстрочки від призову: важливі документи

15 червня 2023 13:28
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Відстрочка від мобілізації — як отримати при постійному догляді — поради адвоката
Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото: ООТЦК та СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні 16-й місяць триває загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й повинні явитися до ТЦК та СП. Ті, хто має відстрочку, повинні підтвердити це, надавши необхідні документи. 

Адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі розповів, як чоловіку підтвердити відстрочення від призову через постійний догляд за людиною, яка цього потребує. 

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Як підтвердити постійний догляд для відстрочки — важливий документ 

За словами правозахисника, щоб підтвердити статус, військовозобов'язаному обов'язково слід мати важливий документ — довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або висновок лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) — форма 80-4/0, в якому вказується, що особа потребує постійного догляду.

Сімутін підкреслив, що без цих паперів неможливо що-небудь довести та підтвердити. 

 

Як підтвердити постійний догляд для відстрочки — важливий документ
Військовий квиток. Фото: google.com

Підтвердження факту постійного догляду

Адвокат зазначив, якщо ви здійснюєте постійний догляд за дружиною/чоловіком, вашими батьками чи батьками дружини, то підтвердження факту постійного догляду не потрібне.

У разі якщо ви здійснюєте догляд за родичем, необхідно насамперед скласти акт про встановлення факту постійного догляду саме вами та за адресою проживання родича. Його має скласти соціальна служба, але тут є нюанси.

"Не тому, що акт складний чи вимоги в кожному населеному пункті відрізняються. Одні складають акт лише за зверненням, інші вимагають надати купу документів, пройти комісію у лікарні й лише тоді складають акт", — зазначив Сімутін.

Додатковий доказ — це акт місцевого депутата про встановлення фактичного проживання з родичем на його адресу, якщо ви зареєстровані на різні адреси, але проживаєте разом.

Це не прямо, але підтверджує факт постійного проживання, що разом з актом про встановлення факту постійного догляду надає легітимності та доводить те, що саме ви здійснюєте догляд.

 

Раніше ми розповідали, чи можуть призвати до лав ЗСУ опікуна або піклувальника, чим відрізняються ці два поняття та як правильно оформити опіку або постійний догляд. 

Нагадаємо, ми повідомляли, у яких випадках українські чоловіки можуть оскаржити відмову прикордонників на виїзд за кордон. 

Також ми писали, чи може виїхати за кордон чоловік з двома дітьми та вагітною дружиною. 

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