Відстрочка від мобілізації — як отримати при постійному догляді — поради адвоката

Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото: ООТЦК та СП

В Україні 16-й місяць триває загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й повинні явитися до ТЦК та СП. Ті, хто має відстрочку, повинні підтвердити це, надавши необхідні документи.

Адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі розповів, як чоловіку підтвердити відстрочення від призову через постійний догляд за людиною, яка цього потребує.

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За словами правозахисника, щоб підтвердити статус, військовозобов'язаному обов'язково слід мати важливий документ — довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або висновок лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) — форма 80-4/0, в якому вказується, що особа потребує постійного догляду.

Сімутін підкреслив, що без цих паперів неможливо що-небудь довести та підтвердити.

Військовий квиток. Фото: google.com

Підтвердження факту постійного догляду

Адвокат зазначив, якщо ви здійснюєте постійний догляд за дружиною/чоловіком, вашими батьками чи батьками дружини, то підтвердження факту постійного догляду не потрібне.

У разі якщо ви здійснюєте догляд за родичем, необхідно насамперед скласти акт про встановлення факту постійного догляду саме вами та за адресою проживання родича. Його має скласти соціальна служба, але тут є нюанси.

"Не тому, що акт складний чи вимоги в кожному населеному пункті відрізняються. Одні складають акт лише за зверненням, інші вимагають надати купу документів, пройти комісію у лікарні й лише тоді складають акт", — зазначив Сімутін.

Додатковий доказ — це акт місцевого депутата про встановлення фактичного проживання з родичем на його адресу, якщо ви зареєстровані на різні адреси, але проживаєте разом.

Це не прямо, але підтверджує факт постійного проживання, що разом з актом про встановлення факту постійного догляду надає легітимності та доводить те, що саме ви здійснюєте догляд.

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