Отсрочка от мобилизации — как получить при постоянном уходе — советы адвоката

Военнообязанный в ТЦК. Фото: ООТЦК и СП

В Украине 16-й месяц продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины получают повестки и должны явиться в ТЦК и СП. Имеющие отсрочку должны подтвердить это, предоставив необходимые документы.

Адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале рассказал, как мужчине подтвердить отсрочку от призыва из-за постоянного ухода за нуждающимся.

Читайте также:

Как подтвердить постоянный уход для отсрочки — важный документ

По словам правозащитника, чтобы подтвердить статус, военнообязанному обязательно следует иметь важный документ — справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или заключение врачебно-консультационной комиссии (ЛКК) — форма 80-4/0, в которой указывается, что лицо нуждается в постоянном уходе.

Симутин подчеркнул, что без этих бумаг невозможно что-либо доказать и подтвердить.

Военный билет. Фото: google.com

Подтверждение факта постоянного ухода

Адвокат отметил, если вы осуществляете постоянный уход за женой/супругом, вашими родителями или родителями жены, то подтверждение факта постоянного ухода не требуется.

В случае если вы осуществляете уход за родственником, необходимо, прежде всего, составить акт об установлении факта постоянного ухода именно вами и по адресу проживания родственника. Его должна составить социальная служба, но здесь есть нюансы.

"Не потому, что акт сложен или требования в каждом населенном пункте отличаются. Одни составляют акт только по обращению, другие требуют предоставить кучу документов, пройти комиссию в больнице и только тогда составляют акт", — отметил Симутин.

Дополнительное доказательство — это акт местного депутата об установлении фактического проживания с родственником в его адрес, если вы зарегистрированы по разным адресам, но проживаете вместе.

Это не прямо, но подтверждает факт постоянного проживания, что вместе с актом об установлении факта постоянного ухода придает легитимности и доказывает то, что именно вы осуществляете уход.

Ранее мы рассказывали, могут ли призвать в ряды ВСУ опекуна или попечителя, чем отличаются эти два понятия и как правильно оформить опеку или постоянный уход.

Напомним, мы сообщали, в каких случаях украинские мужчины могут оспорить отказ пограничников на выезд за границу.

Также мы писали, может ли уехать за границу мужчина с двумя детьми и беременной женой.