Как Россия готовит бойцов к войне: видео допроса пленного оккупанта

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

Российский оккупант из ЧВК "Ветераны", попавший в плен на Бахмутском направлении, рассказал об организации врага. По его словам, солдаты даже не знали, где их выбросили, потому что это сделали ночью.

Видео с разговором оккупанта опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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О чем рассказал пленный оккупант

Рядовой из ЧВК "Ветераны" из Забайкальского края РФ. Он имеет судимости за похищение человека и кражу имущества. Оккупант мобилизовался через военкомат, ведь ему пообещали, что снимут судимости. К тому же рядовому сказали, что в зону боевых действий он не попадет.

Пленный оккупант. Фото: скриншот с видео

Пленный подписывал контракт 3 мая. Уже тогда он был на территории Украины. В контракте было прописано 220 тысяч рублей в месяц, а в случае гибели — 5 млн рублей.

Российский военный рассказал, что чувствовал, когда находился на передовой.

"Страх, постоянно взрывается, только слышишь, как осколки над головой, деревья падают. Ни вылезть, ни голову выдвинуть. Мы и по нужде ходили в этой яме, потому что было страшно вылезти", — рассказал оккупант.

По его словам, солдат забросили в неизвестное место. У них не было жетонов и опознавательных знаков. Пленный говорит, что бойцы из ЧВК "Ветераны" фактически нигде не числятся.

"Трупы видел — разорванные лица, пол головы... Страшно. Насмотрелся", — говорит пленный.

Он рассказал, что был напуган от разбитых домов в Украине. Для него стало шоком, как люди все бросали и убегали от войны.

Оккупант также рассказал, учат ли солдат РФ пользоваться оружием.

"Раз вывезли нас, я выстрелил рожок, больше никаких учений не было. Это единственный раз в своей жизни я держал в руках автомат. Больше я не стрелял ни разу. На следующий день нас собрали и привезли уже на войну. Забросили нас, а дальше постоянные бомбежки, стрельба, пока военные Украины не подошли к нам и мы сдались. И все, нас забрали и спасли. А так мы сидели двое суток без еды, и воды. Боялись вылезти, со всех сторон стреляли", — говорит пленный.

Напомним, российский оккупант, ушедший на войну из-за долга за алименты, рассказал об огромных потерях армии РФ. Тем военным, кто отказывался ехать на передовую, угрожали расправой.

Также мы писали, что украинская разведка обнародовала очередной перехваченный разговор оккупантов. Российский военный ехал в Воронеж, а приехал на первую линию фронта.