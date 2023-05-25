Как россияне уничтожили Бахмут: спутниковые снимки до и после битвы за город

Российские оккупанты на фоне развалин Бахмута. Фото: Reuters/Press service of "Concord"/Handout

Российские оккупационные войска разрушили город Бахмут в Донецкой области. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, по которым можно сравнить состояние Бахмута до войны и после многомесячной битвы за город.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на своей Facebook-странице.

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В сети появились свежие спутниковые снимки Бахмута.

Они позволяют оценить масштабы разрушения города, вызванные российской агрессией.

Захваченный город

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин несколько дней назад заявил о полном захвате Бахмута.

Но украинские военные опровергли это заявление россиянина, заявив, что по части города они продолжают держать оборону.

Напомним, 22 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинским бойцам удалось продвинуться под Бахмутом. Через 24 часа они смогли продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.

Сергей Череватый отметил также, очень важным, ключевым моментом Бахмутской обороны является уничтожение ЧВК "Вагнер", самой боеспособной части оккупационных войск.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский опубликовал видео того, как украинские войска держат оборону в Бахмуте.