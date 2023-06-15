Як учасникам бойових дій оформити субсидію — інструкція ПФУ

Отримання статусу учасника бойових дій. Фото: Міноборони

Українці, які мають посвідчення учасника бойових дій (УБД) мають право на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Як оформити таку фінансову державну допомогу, детально розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України.

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Куди УБД звертатися для призначення субсидії

Для оформлення субсидії, необхідно звернутись із заявою та документами до Пенсійного фонду.

Це можна зробити:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг;

поштою, надіславши документи (копії документів і заява) на адресу органу Фонду;

online – через вебпортал електронних послуг ПФУ;

через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

через Портал Дія.

Субсидії. Фото: google.com

Які документи необхідні для отримання субсидії

Для призначення субсидії потрібні:

заява про призначення житлової субсидії;

декларація про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;

довідка про доходи (якщо у декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня у ПФУ та ДФС);

договір про винайм житла (за наявності);

документи, які можуть підтвердити непроживання особи за місцем реєстрації (у разі потреби).

Оформлення субсидії. Фото: google.com

Як дізнатись, чи нарахована субсидія

Щоби дізнатися, чи нарахована вам субсидія та у якій кількості, необхідно перейти на портал Мінсоцполітики:

зайдіть на державний портал subsidii.ioc.gov.ua;

введіть свої особисті дані — область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН і так далі — не потрібно;

підтвердьте, що ви не робот, і натисніть кнопку Шукати.

Перед вами з’явиться уся інформація стосовно вашої субсидії — її нарахування, сума, період призначення тощо.

Варто зазначити, що на неопалювальний сезон середній розмір субсидії складає близько 350-400 гривень.

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Нагадаємо, ми повідомляли, які пільги передбачені для УБД, котрі мають авто.

Також ми розповідали, у чому суттєва різниця між учасником бойових дій (УБД) та учасником війни й на які пільги можуть розраховувати такі громадяни.