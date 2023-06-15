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Як учаснику бойових дій отримати субсидію: детальна інструкція

15 червня 2023 05:46
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Як учасникам бойових дій оформити субсидію — інструкція ПФУ
Отримання статусу учасника бойових дій. Фото: Міноборони
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Українці, які мають посвідчення учасника бойових дій (УБД) мають право на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. 

Як оформити таку фінансову державну допомогу, детально розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України. 

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Куди УБД звертатися для призначення субсидії

Для оформлення субсидії, необхідно звернутись із заявою та документами до Пенсійного фонду.

Це можна зробити:

  • особисто, звернувшись до обраного сервісного центру або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг;
  • поштою, надіславши документи (копії документів і заява) на адресу органу Фонду;
  • online – через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";
  • через Портал Дія.

 

Куди УБД звертатися для призначення субсидії
Субсидії. Фото: google.com

Які документи необхідні для отримання субсидії

Для призначення субсидії потрібні:

  • заява про призначення житлової субсидії;
  • декларація про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;
  • довідка про доходи (якщо у декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня у ПФУ та ДФС);
  • договір про винайм житла (за наявності);
  • документи, які можуть підтвердити непроживання особи за місцем реєстрації (у разі потреби).

 

Як дізнатись, чи нарахована субсидія
Оформлення субсидії. Фото: google.com

Як дізнатись, чи нарахована субсидія

Щоби дізнатися, чи нарахована вам субсидія та у якій кількості, необхідно перейти на портал Мінсоцполітики:

  • зайдіть на державний портал subsidii.ioc.gov.ua;
  • введіть свої особисті дані — область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН і так далі — не потрібно;
  • підтвердьте, що ви не робот, і натисніть кнопку Шукати.

Перед вами з’явиться уся інформація стосовно вашої субсидії — її нарахування, сума, період призначення тощо.

Варто зазначити, що на неопалювальний сезон середній розмір субсидії складає близько 350-400 гривень.

Раніше ми писали, як можна отримати статус учасника бойових дій та які документи для цього потрібні.

Нагадаємо, ми повідомляли, які пільги передбачені для УБД, котрі мають авто.

Також ми розповідали, у чому суттєва різниця між учасником бойових дій (УБД) та учасником війни й на які пільги можуть розраховувати такі громадяни.

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