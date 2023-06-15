Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Как участнику боевых действий получить субсидию: подробная инструкция arrow

Как участнику боевых действий получить субсидию: подробная инструкция

15 июня 2023 05:46
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Как участникам боевых действий оформить субсидию — инструкция ПФУ
Получение статуса участника боевых действий. Фото: Минобороны
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Украинцы, имеющие удостоверение участника боевых действий (УБД), имеют право на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как оформить такую финансовую государственную помощь, подробно рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Читайте также:

Куда УБД обращаться для назначения субсидии

Для оформления субсидии необходимо обратиться с заявлением и документами в Пенсионный фонд.

Это можно сделать:

  • лично, обратившись в избранный сервисный центр или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг;
  • почтой, прислав документы (копии документов и заявление) в адрес органа Фонда;
  • online – через вебпортал электронных услуг ПФУ;
  • через мобильное приложение "Пенсионный фонд";
  • через Портал "Дія".

 

Куда УБД обращаться для назначения субсидии
Субсидии. Фото: google.com

Какие документы необходимы для получения субсидии

Для назначения субсидии требуются:

  • заявление о назначении жилищной субсидии;
  • право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;
  • справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);
  • договор о найме жилья (при наличии);
  • документы, которые могут подтвердить непроживание лица по месту регистрации (при необходимости).

 

Как узнать, начислена ли субсидия
Оформление субсидии. Фото: google.com

Как узнать, начислена ли субсидия

Чтобы узнать, начислена ли вам субсидия и в каком количестве, необходимо перейти на портал Минсоцполитики:

  • зайдите на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;
  • введите свои личные данные — область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и так далее — не нужно;
  • подтвердите, что вы не робот, и нажмите кнопку Поиск.

Перед вами появится вся информация о вашей субсидии — ее начисление, сумма, период назначения и т.д.

Следует отметить, что на неотапливаемый сезон средний размер субсидии составляет около 350-400 гривен.

Ранее мы писали, как можно получить статус участника боевых действий и какие документы нужны для этого.

Напомним, мы сообщали, какие льготы предусмотрены для УБД, у которых есть авто.

Также мы рассказывали, в чем существенная разница между участником боевых действий и участником войны и на какие льготы могут рассчитывать такие граждане. 

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас