Как участникам боевых действий оформить субсидию — инструкция ПФУ

Как участнику боевых действий получить субсидию: подробная инструкция
Украинцы, имеющие удостоверение участника боевых действий (УБД), имеют право на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Как оформить такую финансовую государственную помощь, подробно рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
Куда УБД обращаться для назначения субсидии
Для оформления субсидии необходимо обратиться с заявлением и документами в Пенсионный фонд.
Это можно сделать:
- лично, обратившись в избранный сервисный центр или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг;
- почтой, прислав документы (копии документов и заявление) в адрес органа Фонда;
- online – через вебпортал электронных услуг ПФУ;
- через мобильное приложение "Пенсионный фонд";
- через Портал "Дія".
Какие документы необходимы для получения субсидии
Для назначения субсидии требуются:
- заявление о назначении жилищной субсидии;
- право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;
- справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);
- договор о найме жилья (при наличии);
- документы, которые могут подтвердить непроживание лица по месту регистрации (при необходимости).
Как узнать, начислена ли субсидия
Чтобы узнать, начислена ли вам субсидия и в каком количестве, необходимо перейти на портал Минсоцполитики:
- зайдите на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;
- введите свои личные данные — область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и так далее — не нужно;
- подтвердите, что вы не робот, и нажмите кнопку Поиск.
Перед вами появится вся информация о вашей субсидии — ее начисление, сумма, период назначения и т.д.
Следует отметить, что на неотапливаемый сезон средний размер субсидии составляет около 350-400 гривен.
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