Как участникам боевых действий оформить субсидию — инструкция ПФУ

Получение статуса участника боевых действий. Фото: Минобороны

Украинцы, имеющие удостоверение участника боевых действий (УБД), имеют право на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как оформить такую финансовую государственную помощь, подробно рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

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Для оформления субсидии необходимо обратиться с заявлением и документами в Пенсионный фонд.

Это можно сделать:

лично, обратившись в избранный сервисный центр или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг;

почтой, прислав документы (копии документов и заявление) в адрес органа Фонда;

online – через вебпортал электронных услуг ПФУ;

через мобильное приложение "Пенсионный фонд";

через Портал "Дія".

Субсидии. Фото: google.com

Какие документы необходимы для получения субсидии

Для назначения субсидии требуются:

заявление о назначении жилищной субсидии;

право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;

справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);

договор о найме жилья (при наличии);

документы, которые могут подтвердить непроживание лица по месту регистрации (при необходимости).

Оформление субсидии. Фото: google.com

Как узнать, начислена ли субсидия

Чтобы узнать, начислена ли вам субсидия и в каком количестве, необходимо перейти на портал Минсоцполитики:

зайдите на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;

введите свои личные данные — область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и так далее — не нужно;

подтвердите, что вы не робот, и нажмите кнопку Поиск.

Перед вами появится вся информация о вашей субсидии — ее начисление, сумма, период назначения и т.д.

Следует отметить, что на неотапливаемый сезон средний размер субсидии составляет около 350-400 гривен.

Ранее мы писали, как можно получить статус участника боевых действий и какие документы нужны для этого.

Напомним, мы сообщали, какие льготы предусмотрены для УБД, у которых есть авто.

Также мы рассказывали, в чем существенная разница между участником боевых действий и участником войны и на какие льготы могут рассчитывать такие граждане.