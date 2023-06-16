Как украинские пограничники встречают "новеньких" оккупантов на фронте

Украинские военные готовятся к запуску разведывательного дрона. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Украинские пограничники под Бахмутом "гостеприимно" встречают "новеньких" оккупантов, прибывающих на фронт. Аэроразведчики с воздуха уничтожают врага.

Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба.

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Как пограничники уничтожают оккупантов с воздуха

"Бахмутская ротация: пограничники встречают "новеньких". Аэроразведка ГПСУ с воздуха установила проведение замены в подразделении противника. Огонь минометов и гранатометов ответил новоприбывшим: "Добро пожаловать!" — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что охранники границы ликвидировали восемь оккупантов, еще шесть ранены.

Напомним, недавно бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.

Кроме того, украинские защитники показали, как умело уничтожают технику оккупантов. Так, ВСУ попали во вражеский танк, после чего россияне пытались убежать.