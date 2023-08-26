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Как украинские защитники освобождали Роботино: редкие кадры с передовой

26 августа 2023 23:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как украинские защитники освобождали Роботино: редкие кадры с передовой
Украинские защитники на передовой. Фото: Генштаб ВСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно, 22 августа, официально сообщили, что Вооруженные силы Украины освободили Роботино Запорожской области. Так, после долгих месяцев адской борьбы защитники зашли в поселок и закрепились там.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

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"Роботино. Освобождено ценой невероятных усилий, потому что это очень важная точка фронта!" — отмечено под видео.

Канал поблагодарил украинских защитников и призвал не забывать, "какой страшной ценой дается каждый шаг вперед Сил обороны Украины".

Напомним, что военнослужащие 47 отдельной механизированной бригады зашли в село Роботино в Запорожской области. Прежде всего, защитники организовали эвакуацию местных жителей из-за постоянных вражеских обстрелов.

Также мы сообщали, что успехи ВСУ в боях за Роботино и вокруг него расширяют прорыв оборонительных линий российской армии украинскими бойцами. Теперь под угрозой вторая линия обороны оккупантов.

Добавим, что ситуация на южном направлении, несмотря на ежедневные успехи со стороны Украины, остается тяжелой и напряженной. Однако ВСУ продолжают "допекать" оккупантов и создают им логистические проблемы.

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