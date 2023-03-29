Восстановление Ирпеня после деоккупации сегодня: фоторепортаж

Как восстанавливается город-герой Ирпень после деоккупации: большой фоторепортаж
Через год после деоккупации город-герой Ирпень начинает масштабное восстановление разрушенных российкими войсками домов, многоэтажек, школ, детских садов. Ущерб от вторжения оценивается в 1 миллиард долларов.
Как это происходит – смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
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По словам мэра города Александра Маркушина, финансирование из государственного бюджета будет выделено в конце марта, соответственно, восстановительные работы и само восстановление в целом будет продолжаться до зимы.
Также в восстановлении Ирпеня примут участие правительства западных стран, благотворительных фондов, глобальная инициатива в поддержку Украины United24 и другие.
"Хотим показать, что восстановление Украины начинается с города-героя Ирпень. По сути, это пилотный проект по восстановлению. Со средины апреля, будем работать как пчелы в улье. До зимы будем все восстанавливать и восстанавливать", — заверил мэр.
Напомним, год назад, 28 марта 2022 года, Вооруженные силы Украины освободили Ирпень из-под российской оккупации. Она продолжалась чуть больше месяца. Уже через 2 дня — 30 марта российские войска отступили из Киевщины, Сумщины и Черниговщины из-за больших потерь. Это была первая крупная победа украинской армии в войне против россии.