Восстановление Ирпеня после деоккупации сегодня: фоторепортаж

Ущерб от российского вторжения оценивается в 1 миллиард долларов

Через год после деоккупации город-герой Ирпень начинает масштабное восстановление разрушенных российкими войсками домов, многоэтажек, школ, детских садов. Ущерб от вторжения оценивается в 1 миллиард долларов.

Как это происходит – смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

По словам мэра города Александра Маркушина, финансирование из государственного бюджета будет выделено в конце марта, соответственно, восстановительные работы и само восстановление в целом будет продолжаться до зимы.

Также в восстановлении Ирпеня примут участие правительства западных стран, благотворительных фондов, глобальная инициатива в поддержку Украины United24 и другие.

"Хотим показать, что восстановление Украины начинается с города-героя Ирпень. По сути, это пилотный проект по восстановлению. Со средины апреля, будем работать как пчелы в улье. До зимы будем все восстанавливать и восстанавливать", — заверил мэр.

Александр Маркушин

Напомним, год назад, 28 марта 2022 года, Вооруженные силы Украины освободили Ирпень из-под российской оккупации. Она продолжалась чуть больше месяца. Уже через 2 дня — 30 марта российские войска отступили из Киевщины, Сумщины и Черниговщины из-за больших потерь. Это была первая крупная победа украинской армии в войне против россии.