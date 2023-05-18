Вихід на дострокову пенсію — що треба знати військовим

Достроковий вихід на пенсію. Фото: Новини.LIVE

Українські військовослужбовці, які брали участь у захисті України та мають статус учасника бойових дій, можуть вийти на пенсію достроково.

У Пенсійному фонді України розповіли, як скористатися цим правом та які документи необхідно подати.

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Хто з учасників бойових дій може претендувати на дострокову пенсію

Українські військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій (УБД) можуть претендувати на дострокову пенсію.

Відповідно до Указу Президента України від 17 лютого 2016 року № 53/2016 було встановлено відзнаку Президента України За участь в антитерористичній операції.

УБД можуть стати військовослужбовці:

ЗСУ;

СБУ;

Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

Служби зовнішньої розвідки;

Держспецтрансслужби;

Військової прокуратури України.

На цей статус також можуть податися особи, які перебували у складі добровольчих формувань, рядового та начальницького складу підрозділів:

Міністерства внутрішніх справ;

Держспецзв’язку;

Державної фіскальної служби;

Управління державної охорони;

Державної служби з надзвичайних ситуацій;

Державної кримінально-виконавчої служби.

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: pon.org.ua

Достроковий вихід на пенсію для УБД — який передбачено вік

Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком:

чоловіки після досягнення 55 років;

жінки — після 50 років.

Який має бути страховий стаж для призначення дострокової пенсії УБД

Наявність страхового стажу — одна з обов’язкових умов:

для чоловіків — не менше 25 років;

для жінок — не менше 20 років.

Варто зазначити, що у цьому випадку вислуга років військовослужбовців прирівнюється до страхового стажу.

Також військова служба у складі діючої армії в період бойових дій зараховується до стажу роботи на підставі довідок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які видаються в порядку, що визначається Міноборони (додаток 2 до Порядку № 637).

Подання документів військовим. Фото: google.com

Вихід на дострокову пенсію — які документи мають надати учасники бойових дій

Претендентам на дострокову пенсію слід подати наступні документи до ПФУ:

паспорт;

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про стаж;

документи, які засвідчують особливий статус особи, а саме, посвідчення учасника бойових дій та довідка про період (періоди) участі у бойових діях.

Куди та як подати документи для призначення дострокової пенсії

Вищезазначені документи разом із заявою про призначення пенсії подається заявником:

особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID (заява може подаватись разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту).

Достроковий вихід на пенсію. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали про те, як військовослужбовцю під час війни вийти на пенсію та на які виплати він може розраховувати.

Раніше, ми розповідали, як можна отримати статус учасника бойових дій та які документи для цього потрібні.

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