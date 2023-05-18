Выход на досрочную пенсию — что нужно знать военным

Досрочный уход на пенсию. Фото: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие, участвовавшие в защите Украины и имеющие статус участника боевых действий, могут выйти на пенсию досрочно.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, как воспользоваться этим правом и какие документы необходимо предоставить.

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Кто из участников боевых действий может претендовать на досрочную пенсию

Украинские военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий (УБД), могут претендовать на досрочную пенсию.

Согласно Указу Президента Украины от 17 февраля 2016 г. № 53/2016 было установлено отличие Президента Украины За участие в антитеррористической операции.

УБД могут стать военнослужащими:

ВСУ;

СБУ;

Нацгвардии;

Госпогранслужбы;

Службы внешней разведки;

Госспецтрансслужбы;

Военная прокуратура Украины.

На этот статус также могут быть представлены лица, которые находились в составе добровольческих формирований, рядового и начальствующего состава подразделений:

Министерства внутренних дел;

Госспецсвязи;

Государственная фискальная служба;

Управление государственной охраны;

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

Государственная уголовно-исполнительная служба.

Удостоверение участника боевых действий. Фото: pon.org.ua

Досрочный выход на пенсию для УБД — предусмотренный возраст

Участники боевых действий имеют право на досрочный уход на пенсию по возрасту:

мужчины по достижении 55 лет;

женщины — после 50 лет.

Каков должен быть страховой стаж для назначения досрочной пенсии УБД

Наличие страхового стажа – одно из обязательных условий:

для мужчин — не менее 25 лет;

для женщин — не менее 20 лет.

Следует отметить, что в этом случае выслуга лет военнослужащих приравнивается к страховому стажу.

Также военная служба в составе действующей армии в период боевых действий засчитывается в стаж работы на основании справок территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые выдаются в порядке, определяемом Минобороны (приложение 2 к Порядку № 637).

Представление документов военным. Фото: google.com

Выход на досрочную пенсию — какие документы должны предоставить участники боевых действий

Претендентам на досрочную пенсию следует подать следующие документы в ПФУ:

паспорт;

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о стаже;

документы, удостоверяющие особый статус личности, а именно удостоверение участника боевых действий и справка о периоде (периодах) участия в боевых действиях.

Куда и как подать документы для назначения досрочной пенсии

Вышеупомянутые документы вместе с заявлением о назначении пенсии подается заявителем:

лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи или электронной системы BankID (заявление может подаваться вместе со сканированными копиями документов, соответствующих оригиналам документов и пригодных для восприятия их содержания).

Досрочный уход на пенсию. Фото: google.com

Напомним, мы писали о том, как военнослужащему во время войны выйти на пенсию и на какие выплаты он может рассчитывать.

Ранее мы рассказывали, как можно получить статус участника боевых действий и какие документы для этого нужны.

Также мы сообщали, какие льготы предусмотрены для УБД, у которых есть авто.